Ya hay árbitro para el Real Madrid - Real Sociedad de la jornada 14 de La Liga

La Liga regresa este fin de semana tras el parón por los compromisos internacionales. El campeonato doméstico vuelve justo antes de que dé comienzo una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League, por lo que Barcelona, Valencia, Atlético y Real Madrid juegan sus partidos el sábado 23 de noviembre.

Los de Zinedine Zidane reciben a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. El encuentro se juega a las 21:00 horas y el colegiado encargado de dirigir el encuentro es González González, quien no trae muy buenos recuerdos a los txuri-urdin, aunque en la presente temporada 2019/2020 aún no le has arbitrado ningún duelo. Al Real Madrid sí, el pasado derbi contra el Atlético.

Jaime Latre ha sido el elegido para arbitrar el encuentro que se celebra también el sábado en Butarque entre el Leganés y el Barça, mientras que Medié Jiménez dirigirá el Granada - Atlético de Madrid en el Nuevo Los Cármenes. Ya el domingo, el atractivo duelo ente Osasuna y Athletic lo arbitrará Sánchez Martínez.

Designaciones arbitrales jornada 14

- Levante vs Mallorca: Pizarro Gómez

- Leganés vs Barcelona: Jaime Latre

- Betis vs Valencia: De Burgos Bengoetxea

- Granada vs Atlético de Madrid: Medié Jiménez

- Real Madrid vs Real Sociedad: González González

- Espanyol vs Getafe: González Fuertes

- Osasuna vs Athletic: Sánchez Martínez

- Eibar vs Alavés: Mateu Lahoz

- Villarreal vs Celta: Munuera Montero

- Valladolid vs Sevilla: Prieto Iglesias

[Más información: La gran gestión del Real Madrid con el centro del campo]