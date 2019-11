'Euro Madrid 2020': los ocho madridistas que lideran a sus selecciones hacia la Eurocopa

Todos los equipos temen los parones de selecciones. Y no es para menos después de ver, por ejemplo, lo que le sucedió al Real Madrid en el último con Gareth Bale y Luka Modric. Incluso en este también está teniendo problemas de lesiones después de que James Rodríguez haya vuelto a Madrid antes de tiempo con molestias en su rodilla. Son la gran pesadilla de cualquier entrenador.



Pero también pueden tener repercusiones positivas viendo el rendimiento de algunos jugadores. Es el caso de los europeos que están disputando las últimas jornadas de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Con las clasificaciones en juego, los madridistas están siendo los líderes de sus selecciones y están guiando a sus equipos nacionales hacia el torneo que se disputa el próximo verano.

Luka Modric felicita a su compañero Petkovic Reuters

Líderes de sus selecciones

El gran protagonista del sábado fue Eden Hazard. El extremo del Real Madrid fue el líder de su equipo nacional en la goleada de Bélgica a Rusia en San Petersburgo por 1-4. El ex del Chelsea marcó dos goles que pusieron la diferencia en el electrónico, sobre todo cuando parecía que los locales se podían meter en el partido. Una confirmación más de su progresión al alza que le valió a los 'Diablos Rojos' para asegurar el primer puesto del grupo.

No se quedó atrás Toni Kroos. El centrocampista también fue el líder de Alemania con dos goles ante Bielorrusia. El mediocentro del Real Madrid está gozando de una libertad tanto en su club como en el equipo nacional que le está permitiendo ver puerta con facilidad. Los de Joachim Low certificaron su clasificación para la Eurocopa gracias al liderazgo del 'Kaiser' blanco.

El jueves Raphael Varane enarboló el brazalete de capitán de Francia con orgullo después de marcar el rumbo de su selección hacia el campeonato que se disputará el próximo verano marcando. Además, tuvo que subsanar el error del barcelonista Clèment Lenglet que permitió adelantarse en el marcador a Moldavia. El central blanco es el gran mariscal de la selección campeona del mundo. Su compatriota Alphonse Areola fue suplente y sigue sumando experiencia internacional.

Raphael Varane se abraza con Antoine Griezmann EFE

Pilares insustituibles

Sergio Ramos no necesitó una gran actuación en Cádiz ante la poca actividad ofensiva de Malta. De hecho, buscó el gol durante todo el encuentro prodigándose en ataque, sin éxito. El central quería poner la guinda al fin de semana de homenaje que le brindó la RFEF por su récord de internacionalidades. El de Camas es el gran líder de España para la Eurocopa y, quién sabe, si también intentará el reto de los Juegos Olímpicos. Dani Carvajal, también con la selección, no contó con minutos pero también será indispensable el próximo verano.

Croacia también consiguió su clasificación este sábado y no podía ser de otra manera que bajo la batuta de Luka Modric. The Best 2018 ya está completamente recuperado de la lesión que se produjo precisamente la última vez que estuvo con la selección y, aunque no marcó, el conjunto ajedrezado necesitó de su mejor versión para remontar ante Eslovaquia y certificar el pase al torneo veraniego.

En Gales están encantados con el compromiso de Gareth Bale y no es para menos. La selección británica consiguió mantener sus opciones para clasificarse directamente para la próxima Eurocopa gracias a su gran capitán. El extremo del Real Madrid volvió a jugar después de más de un mes en el dique seco. Lo hizo durante 60 minutos en los que no paró de crear peligro, aunque no fuese el responsable de los goles.

