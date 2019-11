Achraf: "¿Volver al Real Madrid? Por qué no... Es mi casa"

Achraf ha vuelto a firmar una actuación en la Champions League sensacional. Lo que parecía sorpresa antes, ahora parece ser una situación habitual. El internacional marroquí se está convirtiendo en uno de los mejores en su posición y en la cuarta jornada de la máxima competición continental a nivel de clubes ha vuelto a dar muestra de ello.

El lateral marcó dos goles y, además, el de la victoria contra el Inter de Milán. Achraf Hakimi habló en El Larguero sobre su actuación y, también, acerca de su posible regreso al Real Madrid. "¿Volver al Real Madrid? Por qué no... Es mi casa y me he criado allí", aseguró el futbolista, quien, a su vez, señaló que continuará en el Borussia Dortmund "hasta que acabe la temporada" y que luego ya se verá.

El lunes 4 fue su cumpleaños, Achraf cumplió 21 y qué mejor celebración que poder apuntar dos nuevos goles en su casillero "¿Qué mejor regalo de cumpleaños que la victoria y los dos goles?, le preguntaron al defensa, que contestó con un claro: "Estoy feliz".

Achraf Hakimi celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

Y del programa de la Cadena SER al de Onda Cero. En El Transistor, el canterano del Real Madrid habló sobre el partido: "En el descanso hemos dicho que teníamos que salir a atacar y arriesgar porque no nos valía otra cosa". "Intento demostrar al entrenador que puede contar conmigo en cualquier posición que me ponga", añadió el jugador.

Relación con Zidane

Achraf tiene claro qué significa Zinedine Zidane para él. "A Zidane siempre le voy a desear lo mejor, siempre querré lo mejor para él", afirmó el lateral. Esta es la segunda temporada el futbolista en el Borussia Dortmund. En junio de 2020 acaba su cesión y debe regresar al Santiago Bernabéu. En lo que respecta al club blanco, su vinculación finaliza en el 2021.

