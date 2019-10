Rodrygo comparte tridente con Hazard y Benzema en el once del Real Madrid

El Real Madrid recibe al Leganés en el partido correspondiente a la undécima jornada de La Liga. El conjunto blanco no jugó el pasado fin de semana por el aplazamiento de El Clásico a causa de la situación convulsa que se vive en Cataluña, pero ahora regresa a la acción con el objetivo puesto en volver a los puestos de cabeza de la tabla del campeonato doméstico.

Zinedine Zidane no ha contado para la cita con futbolistas como Brahim Díaz o Vinicius Júnior. Además, otros como Gareth Bale continúan al margen del equipo por molestias físicas. Pero el que sí entró en la lista de convocados fue Rodrygo Goes. Y no solo eso. El extremo brasileño, de tan solo 18 años, es titular ante el Leganés.

Real Madrid - Leganés: Rodrygo comparte tridente con Hazard y Benzema en el once blanco

El futbolista ya sabe lo que es jugar en el Santiago Bernabéu. De hecho, en su debut con el primer equipo en el templo blanco consiguió marcar. Un inicio sorprendente y sobresaliente con el que se ha metido al madridismo en el bolsillo. Contra el conjunto pepinero, Rodrygo acompaña en el ataque a dos pesos pesados como son Hazard y Benzema.

En lo que se refiere al resto de líneas, el Real Madrid parte con Thibaut Courtois bajo los tres palos. El guardameta belga se reivindicó en el último encuentro disputado por los merengues frente al Galatasaray y ahora quiere hacer lo propio en casa. Por delante del ex del Chelsea la tradicional línea de cuatro en la que forman Carvajal, Varane, Sergio Ramos y Marcelo.

Donde no hay sorpresas es en el centro del campo. Fede Valverde va ganando galones y eso es algo que se comprueba con el protagonismo que está teniendo el internacional uruguayo en este inicio de temporada 2019/2020. Al lado de 'El Pájaro' están ante el Leganés Toni Kroos y Casemiro.

El once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Leganés en la undécima jornada de La Liga son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema y Hazard.

[Más información: Narración del Real Madrid - Leganés de La Liga]