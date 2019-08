Presentación del tráiler oficial del documental de Sergio Ramos para Amazon Prime

Georgia Brown, Director of European Amazon Original Series, ha presentado hoy en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo el tráiler oficial de la nueva serie Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, en la que el icónico jugador abre las puertas de su vida profesional, personal y familiar, incluyendo momentos nunca antes vistos. La serie se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 200 países y territorios el próximo viernes 13 de septiembre.

Amazon Prime Video ha tenido acceso excepcional a la vida cotidiana de Sergio, mostrando un lado completamente nuevo del jugador. El fútbol es, sin duda, el corazón de la serie, pero los espectadores también podrán tener acceso a su día a día con su familia y amigos, que revelarán un lado íntimo de Sergio nunca antes visto. Los espectadores de esta docuserie Amazon Original descubrirán su increíble legado, desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la Selección y en el Real Madrid.

El Corazón de Sergio Ramos, que cuenta con 8 capítulos de media hora de duración, es una producción de Love Productions USA y cuenta con Richard McKerrow, Kevin Bartel y Lety Quintanar como productores ejecutivos. Los miembros Prime podrán ver El Corazón de Sergio Ramos con la app de Prime Video disponible en smart TVs, dispositivos móviles, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablets, Apple TV, videoconsolas, Chromecast y a través de Vodafone TV. En la app de Prime Video, los usuarios pueden descargar todos los episodios en sus teléfonos y tablets y ver sus contenidos offline donde quieran sin coste adicional como parte de la suscripción Prime por 36€ al año. Los nuevos clientes pueden encontrar más información en www.amazon.es/prime y suscribirse a una prueba gratuita de 30 días.