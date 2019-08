Mathias Pogba: "Paul está esperando y a Zidane le falta mi hermano"

Mathias Pogba ha sido el invitado especial de El Chiringuito. El delantero se convirtió en el fichaje estrella del Club Deportivo Manchego Ciudad Real y se ha ganado a todos con su simpatía, carácter y buen humor. Un futbolista disciplinado, con las cosas muy claras y que le encantaría ver en España a sus hermanos.

Uno de ellos, Paul, es vinculado desde hace meses con el Real Madrid. El mercado de la Premier League se cerró con él en todavía en las filas del Manchester United, pero Mathias todavía cree que el culebrón podría tener un final feliz.

Preguntas sobre Paul

"No me enfado. Hablar de mis hermanos me hace feliz, pero no me gusta repetir las mismas cosas muchas veces".

Infancia feliz

"Siempre. Tuvimos una infancia feliz, siempre hemos sido felices. ¿El más travieso? Yo -risas-".

Consejos de su padre

"Con 6 años, mi padre me decía 'sigue, sigue, sigue'. Siempre decía que siguiésemos y llegaríamos a ser futbolistas. Mi padre jugaba, pero no era profesional. Pero siempre miraba vídeos de Pelé, Maradona... Después vio el Mundial de 1998, vi a Ronaldo y ya supe que quería jugar. Él es el que me hizo jugar al fútbol".

Fichaje por el Manchego

"Creí que era una buena oportunidad para volver a jugar. Después de mi lesión en el tendón de Aquiles y de no poder jugar durante un año, era difícil. El fútbol es parte de mí. He tenido lesiones, pero soy muy fuerte mentalmente".

Pogba, con el Manchester United Reuters

Interés del Madrid en Paul

"¿Si él tenía ganas? Sabemos que quería moverse, pero él no tiene la culpa. Está esperando. Él trabaja duro y ya veremos qué pasa".

Opinión sobre Neymar

"No es profesional lo que hace Neymar. Mi hermano no va a hacer eso, él es un profesional. Él tiene contrato con un club y va a trabajar en ese club a tope hasta que firme por otro club".

¿Mejor cabeza?

"Cristiano".

¿Mejor futbolista?

"Messi".

¿Por qué?

"Es lo que hay -risas-. Messi puede hacer todo, pero Cristiano en los partidos grandes lo vas a ver segurísimo, hay partidos que a Messi no lo ves, pero con el balon con el pie, Messi hace lo que quiere".

Mourinho

"¿Quién es Mourinho?".

Excepción

"No, un jugador no tiene que estar siempre con su entrenador. Si el entrenador no está con sus jugadores, sus jugadores no tienen por qué estar con él. Él no estaba con el equipo y el equipo no estaba con él".

Mejores técnicos

"Respeto lo que hizo, pero ahora no es un buen ejemplo para mí. Para mí, los mejores ejemplos como entrenadores son Klopp, Zidane y Guardiola".

Pogba, el favorito de Zidane

"Zidane es uno de los grandes, y pienso que, si el club le da lo que quiere, no va a tener problema, pero si no se lo dan, lo va a tener muy difícil porque no va a pasar lo que quiere el, porque ahora mismo es un poco tarde. Le falta mi hermano y pienso que necesita otro centrocampista".

Pogba

Florentino Pérez puede conseguirlo

"Claro que Florentino lo puede conseguir, nada es imposible en la vida. No creo que valga 200 millones, pero ahora el mundo del fútbol es así, el Manchester va a pedir mucho, pero 200 no. Es delicado pero el jugador tienes sus objetivos personales, si se tiene que marchar, pues ya está Si no puede quedarse y jugar donde está, puede quedarse y ya está. No puedo asegurar que vaya a seguir en el United".

Equipo favorito en España

"Me gusta más el Barcelona. Me gusta el 'tiki taca', por eso el Barcelona. ¿A Paul? No lo sé, no lo sé".

Todo es posible

"En el fútbol nunca se sabe. Hasta el 2 de septiembre todo puede pasar".

¿Los 3 Pogba en España?

"Personalmente, si los dos vienen a España, estoy de puta madre".

Sueño de Paul

"El sueño de mi hermano es ganar la Champions".

Qué falta

"El dueño del Manchester no quiere decir que sí".

Culebrón Neymar

"Neymar es un crack, pero creo que el Barcelona no necesita a Neymar, ya ha fichado a un goleador como Griezmann. El Madrid le necesitaría más, pero creo que se va a quedar en el PSG. ¿Cuánto piden? El fútbol es una locura".

Un deseo para el futuro

"Quiero ser entrenador y ganar la Champions. Sería muy disciplinado... uno. Solo uno podría seguirla un poco menos. Igual que Mbappé con Francia en el Mundial. Solo uno, el crack".

[Más información - Pogba no se olvida del Real Madrid: presión para cerrar su fichaje]