Neymar vuelve a hablar tras su verano más difícil: "Mi mundo se derrumbó y caí al suelo"

Neymar ha ofrecido un comunicado oficial en sus redes sociales para pronunciarse sobre la petición de la fiscalía que ha hecho al Tribunal de Violencia Doméstica de Santo Amaro para archivar la denuncia por violación que Najila Trindade.

El futbolista ha manifestado a través de su cuenta de Instagram el daño que ha sufrido tanto él como su familia y brinda apoyo a aquello que han sufrido por "falsas acusaciones" y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto.

Comunicado oficial:

"Este será un capítulo que no olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el daño que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen", empieza diciendo un Neymar que añade: "Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado. ¡La cicatriz continuará recordándome que un ser humano puede hacer cosas buenas, peor también cosas malas!".

El brasileño tira de filosofía oriental para explicar cómo se siente: "Sí, mi mundo se derrumbó y caí al suelo... pero como dice una leyenda en jiu-jitsu, para muchos, el suelo es el final de todo; para nosotros es solo el comienzo".

Neymar acaba enviando un mensaje de apoyo a las mujeres que han sufrido una violación: "Que sea el comienzo no solo para mí, sino para todos los que han sufrido este tipo de falsas acusaciones y principalmente, para cada mujer que realmente es una víctima de este acto. ¡Mi deseo es que seas fuerte, luches y consigas todo lo que mereces! gracias a Dios por todo, siempre".

