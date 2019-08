"Llegará una buena oferta por Neymar antes de que cierre el mercado"

Todavía no se sabe cómo acabará el culebrón del verano que gira en torno a Neymar, ya que su futuro continúa en el aire. El brasileño sigue siendo jugador del PSG, a pesar de haber manifestado en diversas ocasiones su intención de abandonar París. En cuanto a este asunto, Rivaldo ha querido hablar en declaraciones a Betfair, así como del Real Madrid.

Rivaldo ha hablado sobre el futbolista asegurando que dejará el equipo parisino de cara a la siguiente campaña, ya que está seguro de que va a llegar una buena oferta por el extremo: "Estoy convencido de que llegará una buena oferta por Neymar antes de que se cierre el mercado".

Por otro lado, expresó su opinión acerca de la situación entre el Paris Saint-Germain y el propio futbolista: "Supongo que Neymar y sus agentes están tratando de encontrar una solución para evitar quedarse otra temporada en París y que el club no querrá retenerlo en la situación actual"

Neymar durante un partido del PSG. REUTERS

El exfutbolista brasileño cree que el ex del Barcelona puede acabar en otro club que no sea el equipo francés: "Neymar ya ha dejado claro que no es feliz y el PSG parece dispuesto a negociar por él si llega una oferta justa, así que quizá llegue una propuesta que el PSG acepte y acabe en otro gran club europeo"

Pretemporada del Real Madrid

El que fuera jugador del Barcelona también ha hablado de los primeros partidos del club blanco en lo que llevan de pretemporada: "No es el mejor comienzo para un club que ha hecho buenos fichajes, que ha visto como Zidane ha vuelto… no, no es una buena señal, pero es demasiado pronto para asustarse. Eso sí, el Real Madrid necesita darle la vuelta a la situación cuanto antes para no trasladar todo ese mal rollo al inicio de La Liga y de las otras competiciones".

