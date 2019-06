Los planes de Zidane para que sus nuevas estrellas triunfen en el Real Madrid

En pocas semanas el Real Madrid de Zidane echará a andar en el stage de pretemporada en Montreal. Los blancos están cerca de cerrar la parcela de nuevas incorporaciones en materia de traspasos y solo tendrían que ultima la 'operación salida' con los descartes de 'Zizou'. Ahora el técnico debe comenzar a pensar en sus labores como entrenador de cara al próximo curso.

Zidane tiene trabajo por delante. Después de una temporada inestable en lo que ha resultados se refiere, el Real Madrid busca retornar a la senda del triunfo. Un objetivo para el que la adaptación de los nuevos fichajes es clave, algo en lo que deberá trabajar el técnico francés.

Eden Hazard está acostumbrado a la presión, a la élite y a la exigencia máxima tras su estancia en el Chelsea, pero no todos están en su situación. El resto de incorporaciones del Real Madrid no han tenido está pesada carga sobre sus espaldas. Y es que Luka Jovic, Ferland Mendy o Rodrygo Goes tienen ante ellos el primer gran reto de élite de sus carreras.

Rodrygo, en su presentación como jugador del Real Madrid EFE

El caso de Rodrygo es quizás el más llamativo, ya que el brasileño vivirá un cambio drástico entre su tierra natal y el fútbol europeo. Pasará de jugar con la elástica del Santos a la del Real Madrid, lo que incrementa considerablemente el nivel de exigencia. Un caso que requerirá paciencia por parte de Zidane, que deberá manejar con inteligencia su entrada en la dinámica del equipo.

Militao, en un partido con el Oporto en la Champions League Reuters

Una situación que aunque en menor medida, se asemeja a la de Militao. El polivalente defensa brasileño llega al Real Madrid desde el Oporto, habiendo crecido en la liga portuguesa. El gran punto a su favor que tiene es la cercanía con la cultura española, algo vital en la adaptación de un futbolista, y que ha dificultado el triunfo de muchos.

Hazard y Jovic durante sus presentaciones con el Real Madrid.

Por otro lado, Jovic y Mendy llegan de tesituras similares. Bundesliga y Ligue 1, respectivamente, fueron los campeonatos en los que ambos se curtieron profesionalmente. Uno de las filas del Eintracth y otro en las del Lyon. Uno haciendo goles y otro galopando la banda. Llegan adaptados al fútbol europeo, al contrario que Rodrygo, pero siguen experimentado el haber subido varios escalones más en sus carreras en cuanto a exigencia.

Zidane deberá saber manejar la situación y conseguir que los nuevos fichajes se adapten. Este es uno de los principales objetivos del club, ya el éxito de la temporada depende en buena parte de ello, al ser la clave del proceso de renovación de la plantilla madridista. El técnico blanco debe tomar como ejemplo el caso de Vinicius, que llegó del fútbol brasileño en 2018 y poco a poco logró hacerse un hueco en el primer equipo de forma vertiginosa.

El stage de Montreal se torna como clave en el devenir futuro del Real Madrid. Las tierras americanas serán el escenario de pruebas en el que Zidane podrá hacer sus experimentos de cara a afrontar el inicio de Liga con garantías. 'Zizou' tendrá apenas un mes para poner el equipo apunto, introducir a los nuevos fichajes en el grupo y probar variantes en su propuesta táctica de juego.

