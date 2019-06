James Rodríguez no volverá al Real Madrid: su destino está en Italia

El Real Madrid tiene activada toda su maquinaria de cara al próximo mercado de fichajes para planificar el nuevo proyecto deportivo de Florentino Pérez. Luka Jovic ha sido el primer fichaje de nivel para la delantera del Real Madrid, pero no todo serán llegadas en Chamartín. Y es que el club blanco buscará dar salida a sus descartes para obtener ingresos y afrontar nuevas operaciones en agenda.

Uno de los primeros futbolistas que abandonará el Real Madrid será James Rodríguez. El futbolista colombiano ha estado cedido en el Bayern pero Zidane continúa sin contar con él para futuros proyectos. Algo que se suma a la negativa del centrocampista a reencontrarse con el técnico francés, a raíz de todos los problemas extradeportivos que tuvieron en épocas pasadas en Chamartín.

Ahora el objetivo de James es encontrar un nuevo destino para la próxima semana. Y es que el colombiano tampoco continuará en el Bayern. Karl-Heinz Rummenigge, director general del club alemán, ha comunicado hoy que el jugador pidió al club que no ejerciera la opción de compra: "James estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que él está pidiendo al club que no ejerza la opción de compra", señaló el directivo a Sport Bild.

James no seguirá en el Bayern

Una situación contradictoria y confusa, ya que el club si estaba dispuesto a desembolsar los 42 millones de euros en la que estaba cifrada la opción de compra. Pero los problemas entre James Rodríguez y Nico Kovac, técnico del Bayern, habrían hecho imposible la operación. El colombiano no está por la labor de seguir en Múnich después de todos los desencuentros que ha vivido con el que hasta ahora era su entrenador. Su estancia le ha costado al conjunto bávaro un total de 13 millones de euros por su cesión.

James Rodríguez en el banquillo del Bayern Múnich Reuters

En esta tesitura el Real Madrid tendrá que buscar acomodo a James en Europa. Su salida es importante de cara a la obtención de financiación del nuevo proyecto blanco. En Europa tiene aún un gran cartel, desde que deslumbrará en el Mundial de Brasil 2014 y en el Real Madrid de Ancelotti.

Por encima de todos los países, parece que Italia sería el que más habría estrechado el cerco por James. Juventus y Nápoles compiten directamente por su fichaje. Cristiano habría pedido a la directiva bianconera el fichaje del colombiano para la próxima temporada. Sin embargo, el conjunto napolitano estaría más cerca de cerrar su traspaso.

El futuro de James podría estar en Nápoles

La razón por la que James podría elegir al Nápoles es sencilla. Carlo Ancelotti, actual entrenador del conjunto azzurri, es el técnico con el que el colombiano más ha brillado. Fue durante la temporada 2014/2015, en un Real Madrid que finalizó el año de forma vertiginosa, con uno de los mejores rendimientos blancos que se recuerdan.

El Nápoles estaría dispuesto a apostar seriamente por James Rodríguez de cara a la próxima temporada. El máximo mandatario del club italiano, Aurelio De Laurentiis, está confeccionando un proyecto ambicioso. Algo que ya demostró con la llegada de Ancelotti el pasado verano. Una dinámica que podría seducir seriamente al colombiano este verano.

James, vía de financiación blanca

Por su parte, el Madrid ve en James una forma de financiar futuros fichajes. Después de anunciar a Jovic (60 millones) y a pocos días de hacer lo propio con Hazard (100-120 millones) y Mendy (50 millones), el club blanco tiene una apretada agenda de futuribles. Los Pogba, Eriksen, Van de Beek, Neymar o Mbappé son fichajes de gran envergadura, no solo en lo deportivo, si no sobre todo en la parcela económica.

Jovic celebra un gol en el Chelsea - Eintracht Frankfurt Reuters

James y el Real Madrid podrían firman un pacto de intereses para que ambas partes salgan ganando el próximo verano. El colombiano quiere minutos, protagonismo y poder desarrollar su fútbol con continuidad. Algo que le aleja fuera del Real Madrid en los próximos meses.

