Raúl de Tomás ha terminado la temporada siendo uno de los delanteros más destacados del fútbol español. El jugador del Real Madrid se ha consagrado en la élite y ha marcado 14 goles en 33 partidos de Liga durante su cesión en el Rayo Vallecano. Ahora su objetivo es intentar convencer a Zidane.

Así lo ha desvelado el jugador durante una entrevista concedida al diario Marca, señalando que no le preocupa el futuro sobre la cuestión de si Zidane contará con él: "Si lo supiese sería adivino, no lo sé. Lo único que tengo que decir es que tengo que volver porque tengo contrato y lo que tenga que pasar pasará".

Descenso vallecano

La situación deportiva vivida por el Rayo Vallecano esta temporada, rozando siempre el abismo, no ha sido fácil para los futbolistas: "El año se nos hizo largo, porque cuando las cosas van bien todo es más tranquilo. Cuando van mal la saturación es máxima. Este año se ha hecho más pesada".

Canterano blanco

De Tomás desveló que aún no ha hablado con Zidane, pero que "sí" está preparado para jugar en el Real Madrid. El atacante también habló de su situación como canterano: "Complicado no, es lo que hay. Respeto cualquier pregunta. Es lo que hay. Soy jugador del Madrid y hay que respetar que la gente pregunte. Simplemente es verdad que si pertenezco al Rayo en ese momento y es donde estoy, pues se generalizaba demasiado como si estuviese en el Madrid y no estaba allí".

Real Madrid

"Es que eso es así. El Real Madrid es el mejor club del mundo. No se puede comparar con ningún otro. Es normal que venda más, es lógico", señaló Raúl de Tomás sobre el club blanco.

Zidane

El delantero tuvo tiempo para deshacerse en elogios hacia Zidane: "Cuando era pequeño me fijaba en Zidane. Era mi ídolo. Aunque no fuese mi posición me encantaba como jugaba, su clase. Y como delantero siempre me he fijado en Cristiano Ronaldo. Karim Benzema también me gusta mucho. Hay muchos jugadores en los que te puedes fijar para sacar cosas positivas".

Para De Tomás, entrenar con tu ídolo es complicado: "En su día me generó presión entrenar a las órdenes de Zidane. Es normal. Quieres demostrar al que fue tu ídolo y al que veías en un estadio lo que eres. Ese exceso de motivación te puede pasar factura, en su día a mí me pasó. Pero bueno, no es algo de lo que me arrepienta. Simplemente es algo que me gustaría cambiar". "De todo se aprende. De todo lo negativo se puede aprender. Ojalá pueda demostrar a Zidane quién soy y todo vaya bien", sentenció.

Futuro en el Madrid

El atacante confirmó que aún no sabe que hará con su futuro, ante la cuestión de si buscará una cesión en caso de no tener sitio en Chamartín: "Todavía no sé nada. Hay que volver al Madrid y lo que tenga que pasar pasará".

Primera División

Para De Tomás, el objetivo es continuar jugando en la élite del fútbol español: "Quiero intentar seguir jugando en Primera. Mantenerte muchos años en la élite es lo importante. Ojalá pueda seguir jugando muchos años".

