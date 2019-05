Streaming en directo | Real Madrid - Villarreal (La Liga)

El Santiago Bernabéu abre sus puertas por penúltima vez esta temporada 2018/2019 este domingo 5 de mayo. Lo hace para albergar el partido correspondiente a la jornada 36 de La Liga entre el Real Madrid y el Villarreal. Un duelo en el que los visitantes se juegan más que el equipo blanco, ya que los de Zidane ya han confirmado su presencia en la Champions League el próximo curso.

La principal novedad en el Real Madrid es la presencia de Vinicius Júnior en la convocatoria. El joven extremo llevaba dos semanas ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros y es ahora cuando Zinedine Zidane le ve preparado para volver a la acción. Los que no estarán contra el 'submarino amarillo' son Luka Modric, Dani Ceballos y Gareth Bale. Todos ellos se quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Si el Real Madrid no tiene más que en juego el orgullo y continuar el casting de Zizou, el Villarreal se juega el ser o no ser en Primera División. Los de Castellón han estado jugando con el descenso a lo largo de toda la temporada y de conseguir los tres puntos en el Santiago Bernabéu se asegurarían la permanencia una temporada más en la división de oro del fútbol español. De no lograrlo, se la jugarían en las dos últimas jornadas del campeonato.

