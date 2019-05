Del Bosque: "Zidane está intentando hacer lo mejor para el Real Madrid"

La temporada del Real Madrid no ha sido la esperada. Los resultados no se han ajustado a las exigencias de un club que cada año pelea por todos los títulos posibles. Desde la llegada de Zidane, el equipo no ha despertado, y se cree que el verano será muy largo en las oficinas en busca de nuevos fichajes que devuelvan la ilusión a una afición que respira tranquila tras la llegada del técnico francés.

Vicente Del Bosque ha estado en El Transistor hablando sobre la situación actual del cuadro merengue y la última hora sobre la noticia de Iker Casillas. El exseleccionador español no duda en que el Real Madrid volverá a pelear por todo la temporada que viene de la mano de Zidane.

"Zidane está intentando hacer las cosas lo mejor para el club. La situación es incómoda. Si hace dos años nos dicen esto no te lo crees. Se ha torcido sin querer. Las cosas se han desencajado pero poco a poco el año que viene estarán ahí arriba", ha confesado Del Bosque, que duda de una gran revolución en el equipo: "Es muy difícil saber si hay revolución o no. Hay jugadores como mucha edad que pueden dar mucho y jóvenes que no funcionan".

Zidane, en el estadio de Vallecas EFE

Su reacción tras el susto de Casillas

La noticia de Iker Casillas ha conmocionado a todo el planeta fútbol, entre ellos a uno de sus entrenadores a lo largo de su carrera: "Me enteré por una alerta en el móvil de mi hijo. Me dice, papá le ha dado un infarto a Casillas. Yo no me lo podía creer".

También ha tenido tiempo para recordar al exjugador del Barcelona y su relación con el portero español: "Xavi y Casillas representan perfectamente los valores de los dos clubes más importantes de España. No solo por el fútbol, también por su valor humano".

