Alerta Rodrygo, juega lesionado el Sudamericano: "Me pongo inyecciones, pero duele bastante"

Rodrygo Goes es una de las grandes esperanzas del Real Madrid de cara al futuro. El futbolista acaba de cumplir 18 años y se encuentra disputando el Sudamericano Sub20 con la selección brasileña. A pesar de ser favorito, el combinado carioca no está demostrando su mejor nivel y ha llegado a los últimos partidos en una situación complicada.

Lo que ha encendido las alarmas en la casa blanca son las últimas declaraciones del futbolista, que ha reconocido a Globoesporte que está jugando el torneo lesionado. "He venido tratándome siempre antes de los partidos", comentó, aunque quiso quitarle hierro al asunto. "No voy a decir que estoy jugando con sacrificio, pero no estoy 100%".

"Duele a la hora de golpear, principalmente con la pierna izquierda. Me puesto inyecciones todos los partidos (para aliviar). Me pongo la inyección, consigo entrar bien en el partido, pero llega el segundo tiempo y duele bastante", declaró Rodrygo.

Rodrygo, con Brasil en el Sudamericano Sub20 EFE

Su compromiso con Brasil es muy fuerte, ha cogido los galones de la selección incluso con dolores. "Mientras esté jugando con la camiseta de la selección voy a dar mi vida", comentó.

"En shock" tras el incendio del Flamengo

Rodrygo explicó también cómo vivió la trágica noticia del incendio que se llevó la vida de diez canteranos del Flamengo. "Me siento emocionado al hablar. Ayer subí al almuerzo y cuando llegué estaban todos hablando del asunto. Yo no estaba entendiendo. Cogí el teléfono y vi lo que había sucedido. Me quedé en estado de shock", relató.

Uno de los compañeros de Rodrygo en la selección sub20 de Brasil vivió cuatro años en ese alojamiento. El futbolista del Real Madrid contó también ese detalle sobre el portero del Flamengo Hugo Souza, con quien comparte la concentración. "El 'Neneca' (Hugo Souza) después pidió la palabra, habló un poco. Yo deseo mucha fuerza para las familias. Vimos imágenes que lastimaron mucho. Es un momento muy triste que la gente está viviendo en Brasil".

