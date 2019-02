No juega Messi: fuera del once del Barcelona para El Clásico en el Camp Nou

Finalmente saltó la sorpresa. Después de varios días de rumores, en la que Messi no llegaba a ejercitarse con el grupo de forma regular, Ernesto Valverde no ha alineado al astro argentino para El Clásico. Para la tranquilidad de los culés, Jon Aspiazu, ayudante de Valverde, ha confirmado que el argentino está bien: "Messi está al 100% pero preferimos que en estos momentos se quede en el banquillo. Esperamos lo mejor del Real Madrid".

En el lugar del '10' del Barça estará Malcom. El brasileño apenas ha contado con minutos y se le presenta su gran oportunidad. En cuestión de mese va a pasar de jugar contra la Cultural Leonesa y otros pocos minutos en el torneo copero ha de ser una de las piezas fundamentales del conjunto equipo en un choque que puede ser decisivo.

El exjugador del Girondins de Burdeos ha jugado en total 450 minutos. La también sensible baja de Dembélé le ha colocado en una posición para reivindicarse. La última vez que Messi no formó parte del once inicial- aquella vez no pudo ser convocado por lesión- en un partido contra el Madrid, el Barcelona ganó cómodamente 5-1.

Valverde se guarda a Messi como revulsivo

En caso de que el resultado del partido no fuera favorable para los catalanes, el vasco tiene guardado un as en la manga. El argentino, presumiblemente, aprovechará el cansancio de la defensa del Real Madrid para hacer estragos y dar dolores de cabeza a todos los efectivos blancos.

Por el lado madridista, las grandes sorpresas son tanto las presencias de Marcos Llorente y de Lucas Vázquez. En el caso del gallego, era más esperable por su entrega- que es muy del agrado de Solari-. El mediocentro ha hecho valer su calidad con el balón para ganarle el puesto a Casemiro.

Once del Barcelona para El Clásico

El equipo titular del equipo blaugrana ante el Real Madrid lo forman: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Coutinho, Malcom y Luis Suárez.

