Bale: "No he vuelto a hablar con Zidane desde la final de la Champions"

La final de Champions acontecida en Kiev entre el Real Madrid y el Liverpool será muy difícil de olvidar para Gareth Bale. Pese a no partir de inicio, el extremo galés salió en la segunda parte y sentenció la final con un doblete, siendo el primero de ellos una chilena para enmarcar. Sin embargo, en una entrevista concedida para FourFourTwo, el '11' blanco ha desvelado cómo era su relación con Zinedine Zidane, quien era su entrenador durante dicha gesta.

Chilena de Bale en la final de Kiev

En primer lugar, Bale ha desvelado cómo vivió el momento en el que Zizou anunciaba que dejaba de ser el técnico del Real Madrid, algo que pilló por sorpresa a todo el vestuario: "No me dijo nada de su salida, no he vuelto a hablar con él desde la final. Nuestra relación era buena, pero no diría que éramos mejores amigos. Era una relación normal de profesionales".

Además, el atacante galés ha manifestado su frustración al ver como partía desde el banquillo en la final de la máxima competición europea, lo cual no fue de su agrado, dada su notable recuperación física en los compromisos anteriores: "Me sentí realmente frustrado. Había jugado bastante bien desde que volví de la última lesión, marqué cinco goles en los últimos cuatro partidos de Liga y sentía que me merecía estar desde el principio".

Espíritu reivindicativo

De hecho, ha dejado claro que no podía contener sus ganas de saltar al terreno de juego a ayudar a sus compañeros, algo que hizo con un gesto un tanto serio, puesto que se sentía dolido por ser suplente en un partido decisivo: "Estaba desesperado por salir, cuando entré todavía estaba un poco enfadado y es probablemente por lo que hice lo que hice".

Un gesto por instinto

Finalmente, Gareth Bale ha hablado sobre su gol de chilena, el cual sirvió para volver a poner por delante a los blancos en el marcador, y ha dicho que fue un recurso que le salió en ese momento para tratar de acercar el título a su equipo: "He vuelto a ver el gol un par de veces. No sentía que tuviera algo que demostrar, quería hacerlo por mí y por el equipo. Si juegas cualquier final quieres irte a casa con el trofeo, no importa cómo. Si eso significa que tienes que esperar a los últimos 30 minutos, que sea así".

[Más información: Hazard, un galáctico para el próximo Real Madrid]