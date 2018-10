Keylor Navas: "El verdadero madridista siempre nos va a apoyar"

La segunda jornada de la fase de grupos de la Champions no ha tenido un final feliz para el Real Madrid. El CSKA se ha impuesto con un tempranero gol tras un grave error en un pase atrás. El equipo blanco ha tenido cuatro ocasiones claras para al menos, empatar el encuentro, pero finalmente el conjunto ruso ha aguantado y se ha impuesto contra pronóstico al equipo del técnico vasco.

Keylor Navas, que hoy ha sido titular, ha confirmado que el equipo merengue se van "tristes, ha sido un partido complicado, a partir del gol intentamos mantener la calma y la cabeza". "En todos los partidos se sale con ganas de marcar muchos goles, hoy lo intentamos y no tuvimos fortuna, esperemos que en los próximos partidos podamos", explicó el portero al ver que el Madrid dio tres palos en el encuentro.

A pesar de no merecer la derrota, admite que "uno no se va contento después de perder, el equipo se ha esforzado y tenido el balón todo el partido, ellos se encerraron atrás". También tiene claro y no duda sobre que "el equipo ha merecido más, esto es fútbol y nunca se sabe, tenemos la conciencia tranquila de haberlo dado todo, hemos creado mucho peligro".

Nikola Vlasic anotando un gol a Keylor Navas EFE

El arquero se acordó del delantero portugués ante la falta de gol confirmado que "Cristiano puso el listón muy alto en el Real Madrid, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero eso ya es pasado y tenemos que luchar cada día, nada más". "Nadie sabe que esta pasando de cara al gol, ahora llegan partidos donde no estamos cien por cien certeros, siempre salimos con ganas de marcar", sentenció el guardameta.

Tranquilidad ante un momento complicado

A pesar de la mala racha de resultado, el portero titular en el día de hoy ha confirmado que "el verdadero madridista siempre nos va a apoyar, en los momentos complicados nos demuestran su cariño y apoyo". "Hay que cambiar el chip, viene La Liga y es un partido importante", concluyó Navas en zona mixta.