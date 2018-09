Ancelotti: "Cristiano debería ganar siempre el Balón de Oro"

Este fin de semana se vivirá uno de los mejores partidos que se pueden ver en Italia. Nápoles y Juventus se enfrentarán en un partido que puede ser crucial para el título, estos dos equipos han protagonizado grandes batallas por la consecución del Scudetto, la última el año pasado en la que los del entonces técnico, Sarri, cayeron y los bianconeri consiguieron ganar la Serie A.

El nuevo entrenador napolitano, Carlo Ancelotti, ha hablado sobre la importancia del partido de este fin de semana y su reencuentro con la estrella de los rivales, Cristiano Ronaldo por el que siente "infinita gratitud" no solo por los goles que "nos hicieron ganar la Champions en Madrid", también por las cualidades humanas y profesionales.

El técnico se mostró "muy contento porque esté en Italia", ya que es un jugador que aporta "un valor añadido" al fútbol italiano. El luso fue sin duda uno de los nombres del verano por su traspaso al club turinés después de ser el máximo goleador en la historia del Real Madrid y ser clave en la consecución de las tres Champions League consecutivas que han ganado los blancos que llevan más de 850 días siendo los reyes de Europa.

Cristiano en el partido ante el Frosinone. Foto: juventus.com

El Balón de Oro

Después de la gala del premio The Best, en el mundo del fútbol se ha causado un gran revuelo después de que el '7' portugués y Leo Messi no acudiesen a la gala en Londres en la que Luka Modric fue galardonado con el premio y por lo tanto nombrado mejor jugador de la temporada. El próximo premio será el Balón de Oro que entregará France Football el próximo 3 de diciembre.

Ancelotti ha dado su opinión y cree que "Cristiano debería ganar siempre el Balón de Oro", aunque este año han premiado a un jugador "al que le tengo el mismo cariño" por lo que también se ha mostrado contento por el croata, que ha realizado una gran temporada tanto con su club como con la selección y se ha llevado un premio totalmente merecido.