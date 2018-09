Courtois: "Creo que en los goles hemos tenido mala suerte"

Duro varapalo el que se ha llevado este miércoles el Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto que dirige Julen Lopetegui ha perdido por 3-0 ante el Sevilla después de una primera parte desastrosa. Después del encuentro, Courtois habló con los medios de comunicación en zona mixta donde mostró sus impresiones sobre el encuentro.

"En la primera parte jugaron con más intensidad que nosotros. Creo que en los goles hemos tenido mala suerte. Hemos intentado remontar. Un palo, una buena parada del portero. Luego un gol bien anulado por el VAR. Un partido difícil", analizó el portero belga a lo que añadió: "Los goles viene de errores nuestros, era un partido difícil, complicado y ahora toca levantarse".

El guardameta fue preguntado por la gala de los Premios The Best y no ha querido ponerlo como excusa. "Yo estaba a las cuatro y media en la cama. No nos afecta. Yo he descansado bien, he entrenado bien. Todos hemos entrenado bien. No se puede buscar esa excusa", aseguró Courtois.

Afirmó que "solo han sido cinco jugadores" y que han "intentado preparar el partido lo mejor posible". "No creo que nos afectó lo del lunes. No hay que buscar detrás de eso", concluyó el portero madridista.

Courtois se lamenta por el gol de André Silva REUTERS

Por otra parte, el arquero belga se refirió al siguiente partido que tiene que jugar el Real Madrid este sábado, el Derbi contra el Atlético de Madrid. "Un Derbi siempre es un partido complicado y no quieres perderlo. La presión en esos partidos siempre está. Ahora hay que levantarse, preparar el partido e intentar ganar. Hay que descansar, recuperar bien y nosotros a darle más intensidad al entrenamiento", expresó.

Por último le preguntaron si le faltaba algo al equipo. "No lo sé. La concentración estaba a tope hoy. No creo que nos falte. Estamos bien pero hay que mirar en qué hemos fallado hoy", contestó Courtois.