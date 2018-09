El Madrid es 'The Best': una plantilla envidiada en todo el mundo

Los ganadores del Real Madrid en los premios ''FIFA the Best 2018'' NEIL HALL Agencia EFE

El Real Madrid siempre ha querido contar en su plantilla con los mejores jugadores del mundo, y en la mayoría de los casos lo ha conseguido. Sin embargo, pocas veces puede presumir como ahora de contar con varios de los futbolistas más importantes del planeta en cada línea del campo.

Desde la portería hasta el centro del campo, la entidad de Chamartín cuenta con jugadores de renombre a nivel internacional, como los premios The Best han demostrado. Y en la delantera, única línea en la que no han tenido ganadores, podrían tenerlos en un futuro no muy lejano.

Courtois, el mejor portero del mundo

Este verano, el Real Madrid decidió, definitivamente, contratar a un portero que compitiera con Keylor Navas por el puesto de titular bajo los palos. Varios fueron los nombres que sonaron, pero finalmente fue Courtois el elegido. El belga llegaba tras ser elegido mejor portero del Mundial de Rusia y, tras la gala de este lunes, ya es oficialmente el mejor guardameta del mundo. Está en fase de adaptación en el cuadro merengue, pero con solo 26 años y a este nivel de juego, el Madrid tiene asegurada la portería para más de un lustro.

Una defensa envidiada por todos

En defensa, el Madrid cuenta con varios de los mejores jugadores del mundo y forma una defensa que es la envidia de medio mundo. El líder indiscutible es Sergio Ramos, el mejor central del mundo. Sin embargo, el camero está acompañado de una serie de jugadores que no desmejoran su nivel. Para cuando el capitán abandone el equipo, Raphaël Varane está por detrás para asegurar la continuidad del alto nivel en el centro de la zaga. Este año, por fin, ha sido introducido en el mejor once de la temporada, algo indiscutible tras haber ganado la Champions League y el Mundial.

Y la situación de los laterales no es distinta. En la izquierda, el Madrid cuenta con el mejor lateral del mundo. Marcelo vuelve a estar un año más en el equipo ideal de la FIFA y nadie discute la importancia que tiene en el juego del equipo. Y por la derecha, a pesar de que, sorprendentemente, fuera Dani Alves el elegido, Carvajal tiene el nivel para codearse con cualquiera de sus rivales en su posición.

Modric con sus premios en la gala The Best de la FIFA Reuters

Modric, el líder en el centro del campo

En el centro del campo no hay duda, Lopetegui cuenta con la mejor medular del mundo. Luka Modric lidera al equipo desde su equipo y por fin ha recibido los elogios y los premios que merecía su juego. Por 40 millones de euros, un precio muy bajo para el rendimiento que ha dado, el Madrid consiguió fichar a un centrocampista que ya ha pasado a la historia del club como uno de los mejores en su posición. Además, al croata le acompaña Kroos, que aunque no haya estado en el once, por rendimiento lo hubiera merecido pese a que el puesto se lo quitara Kanté.

Candidatos en la delantera para el futuro

La delantera es la única línea en la que ninguno de los premiados es del Real Madrid, aunque Cristiano Ronaldo era jugador blanco la temporada pasada. Sin embargo, de cara al futuro, el conjunto blanco no tiene de qué preocuparse. Con el rendimiento que está teniendo Bale en este inicio de temporada, y si consigue mantenerlo durante la temporada, no hay duda de que el galés será uno de los candidatos al premio el próximo año. Además, Asensio es la otra apuesta de futuro. El balear sigue mejorando temporada tras temporada y, si no frena su progresión, peleará por estos galardones en unos años.