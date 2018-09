Allegri explica el porqué Cristiano y él no fueron al The Best: "Lo sentimos"

THE BEST

La gala de los The Best aún sigue dando que hablar tanto por el triunfo de Modric, quien ha acabado con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Messi, como por las ausencias de estos dos en Londres. Sobre el motivo por el que el delantero portugués no acudió ha hablado Allegri en la rueda de prensa previa al partido frente al Bolonia, correspondiente a la jornada 6 de la Serie A.

Allegri ha confesado que el lunes "no era un buen día" ya que tenían "un partido muy cerca", ante el Bolonia, por lo que "era un evento que encajaba mal" en su calendario. Aún así pidió perdón tanto por su ausencia como por la de Cristiano Ronaldo: "Lo sentimos por no poder ir".

El técnico italiano recibió importantes votos para el premio a mejor entrenador, entre ellos el de Messi, algo que desconocía. "No lo sabía, me entero ahora -del voto de Messi-. Estoy contento, no puedo decir nada más", ha asegurado ante los medios de comunicación. Al mismo tiempo, ha comentado que Deschamps, quien ganó el Mundial de Rusia con Francia, obtuvo el galardón "de manera merecida".

Cristiano Ronaldo expulsado en su primer partido en Champions con la Juve

Cristiano, expulsado en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League contra el Valencia, no jugará el próximo martes frente al Young Boys. Por ello, Allegri ha reconocido que el '7' bianconero "está en forma" y que lo que necesita el jugador es "seguir marcando y jugando", por lo que este miércoles "jugará seguro".

No quiere polémica con Dybala

Dybala es uno de los jugadores que más está notando la llegada de Ronaldo a la Juventus, ya que ha tenido menos minutos de los habituales en este inicio de temporada. Sin embargo, Allegri ha asegurado que jugará ante el Bolonia ya que "es lo que necesita". "El otro día -contra el Frosinone- hizo un buen partido, lo que pasa es que se le elogia solo si mete goles. Necesita jugar porque de esta manera encontrará ritmo", ha asegurado para acabar con cualquier atisbo de debate.