Varane: "Ganar la Champions y el Mundial ha sido increíble"

Varane y su mujer, en la gala de los The Best de la FIFA Reuters

THE BEST

Raphael Varane ha llegado a la ceremonia The Best Football Awards 2018 acompañado de su mujer Camille Tytgat feliz tras lo que ha sido una temporada inolvidable para él. "Sí, ha sido un año excepcional. Todavía no me lo creo, ha sido un verano increíble, dos trofeos increíbles".

Varane: "Ha sido un año excepcional"

El francés ha conseguido los dos torneos más importantes de clubes y selecciones siendo una pieza fundamental para ambos. Según ha declarado a la llegada "espero seguir así porque es una cosa increíble". La sonrisa era perpetua en la cara del jugador del Real Madrid, que asegura que "aún lo está saboreando".

Ante la posibilidad de ganar algún premio, dice Varane que solo estar nominado es una gran recompensa para él, porque es algo que cuesta mucho trabajo. A pesar de ello no esconde su ilusión "sería mucho más grande ser elegido y eso me da mucha más motivación para trabajar y volver los próximos años y seguir disfrutando en el campo".

La sonrisa del campeón del mundo

También se ha referido al buen ambiente dentro del vestuario de la selección francesa, palpable a través de las redes sociales. El central se ha mojado ante la pregunta de quién era el jugador más bromista dentro del vestuario: "Oh, hay muchos locos, somos muchos locos. Es un grupo que disfruta, que se ríe mucho. Podemos decir Dembélé, Benjy (Mendy), Pogba... Por supuesto, hay muchos muchos, créeme".

Además, Varane destaca el bienestar del grupo dentro del vestuario como la clave del éxito que les ha llevado a ganar el Mundial 2018. "Sí, estamos muy felices, disfrutamos mucho juntos, nos hemos reído mucho, se nos ha permitido trabajar juntos, dar placer a los aficionados y eso se ha notado".