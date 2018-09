Manolas: "Sé que el Santiago Bernabéu me está esperando"

La Champions ya está aquí. El Real Madrid, el actual tricampeón, se estrena este miércoles contra la Roma. El Santiago Bernabéu será el escenario que albergue el choque y se producirá un encuentro que desde meses atrás ha ido cogiendo un morbo que roza lo cómico.

Se trata del encuentro del central de la Roma Kostas Manolas y el madridismo. El central griego se convirtió en un 'héroe' blanco el curso pasado cuando eliminó al Barcelona en cuartos de Champions con su gol y con motivo de su visita al coliseo merengue ha concedido una entrevista al diario MARCA.

Se rinde al Real Madrid

En ella analiza a su próximo rival, el Real Madrid: "Es el mejor club, tiene a los mejores jugadores, es el mejor equipo del mundo. No es casualidad que haya ganado tres Champions League de manera consecutiva. Nadie lo ha hecho y será por algo. Nadie puede decir nada en contra de que el Real Madrid haya sido campeón", dice. Además no cree que la marcha de Cristiano afecte: "Han perdido a Ronaldo, pero pienso que sigue igual".

Manolas durante el partido contra el Chievo. Foto: Twitter (@OfficialASRoma)

Tiene muchas expectativas puestas en su visita al Santiago Bernabéu: "El Bernabéu es un estadio muy bonito, de los mejores. Será un placer para mí jugar allí, hacer un buen partido con mi equipo. Daré lo máximo". Sobre si es un ídolo para el madridismo, bromea: "¿Seguro? Hemos eliminado al Barcelona con un gol mío, un equipo con tantos campeones. No sé si soy un ídolo como dice, pero sí que daré todo por mi equipo y lo que pase, seguro que es bonito".

En las redes se ha movido la posibilidad de que sea ovacionado por el público, a lo que dice: "Es lo que se oye. Para mí será un placer que los seguidores del Real Madrid me reciban bien. Sé que me están esperando". Eso sí, sobre un supuesto interés del Madrid en su fichaje, lo descarta: "Yo no he hablado con nadie del Real Madrid. No lo sé lo que se pudo decir. Se pueden decir muchas cosas, pero yo no lo he hecho", concluye.