Arteta: "Todos los equipos tienen que centrarse en llegar al nivel del Madrid"

Mikel Arteta ha dado la sorpresa este martes al salir a rueda de prensa en Manchester. El segundo de Guardiola ha atendido a los medios de comunicación, después de que el técnico catalán fuese expulsado en los cuartos de final de la pasada Champions frente al Liverpool.

En su nuevo papel, Arteta habló sobre el debut de los citizens en Champions que se producirá este miércoles frente al Olympique Lyon. Ante las preguntas de si el City es uno de los favoritos al título, lo tiene claro: "El gran candidato a la Champions tiene que ser el Real Madrid. Tienen algo especial con esta competición, saben gestionar los momentos importantes mejor que los otros equipos. El resto tiene que centrarse en llegar a su nivel". A lo que añade: "Antes de Cristiano el Real Madrid también ganó muchas Champions. Será difícil para todos, no tengo ninguna duda".

No cree que el dinero influya

El City, aún así, está entre los candidatos a derrocar al Real Madrid: "Que nos consideren favoritos significa que estamos haciendo las cosas bien. Tiene que ser una motivación, no nada de presión", dice. No piensa que los millones del jeque infla en eso: "No creo que la inversión de dinero que hemos hecho sea el motivo por el que la gente nos considera candidatos. Creo que es por la solidez que hemos demostrado en nuestras actuaciones en la liga", concluyó.

Silva, en un partido con el Manchester City. REUTERS

El Manchester City busca mejorar su imagen en Champions. Su mejor papel fue llegó hace tres temporadas de la mano de Pellegrini, al alcanzar las semifinales en las que fue derrotado por el Real Madrid. Con Guardiola en el banquillo no ha logrado igual dicho papel, cayendo el curso pasado en cuartos contra el Liverpool.