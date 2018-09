Rivaldo: "El Madrid no está echando de menos a Cristiano"

El exfutbolista brasileño Rivaldo, ha comentado en un acto de Betfair que el Real Madrid, por ahora, no está echando de menos a Critiano Ronaldo y que se está sobreponiendo a su marcha a la Juventus: "El equipo está manejando la salida de Ronaldo y, por ahora, no está echando de menos a su exestrella. Bale y Benzema están cargando con responsabilidades en su ausencia y eso es bueno para demostrar las fortalezas del club y la plantilla", ha declarado el que fue jugador del Barcelona.

Aunque Rivaldo dejó caer que la temporada es muy larga y que la ausencia del luso puede llegar a notarse con el paso de los partidos, reconoció el buen nivel mostrado por el equipo de Lopetegui en este comienzo de campaña: "Puede que el equipo eche de menos a Ronaldo más entrada la temporada, pero por ahora están mostrando un buen juego y consiguiendo resultados sin él".

En cuanto al encuentro de la próxima jornada de Liga entre Athletic Club y Real Madrid, el exjugador culé pronosticó un 0-1 para los blancos en territorio enemigo: "San Mamés es un estadio particularmente duro para los visitantes. El Real Madrid tendrá que sufrir para conseguir una victoria", ha manifestado.

Zidane y Rivaldo disputan un balón en un Clásico. EFE

Otro de los partidos de la jornada es el que disputarán Real Sociedad y FC Barcelona, una visita a Guipuzkoa que ha sido especialmente difícil para los intereses del equipo azulgrana en los últimos años. Aun así, Rivaldo también apuesta por la victoria del que fue su equipo, un 1-2 "probablemente con goles de Leo Messi y Luis Suárez", vaticinó.

Rivaldo avala a Vinicius

Hace unos días Rivaldo también habló de su compatriota Vinicius, que a día de hoy continúa su puesta a punto con el Castilla, y reconoció que si el carioca no juega es por una decisión de Lopetegui:

"Si la promesa brasileña no está jugando es por decisión del entrenador, pero no por proteger al jugador, porque la mejor forma de hacerlo hubiera sido dejarlo otra temporada en el Flamengo. Si Vinicius ha sido incluido en la plantilla, es porque tiene condiciones para jugar, y no se debería perder más tiempo", declaró Rivaldo.