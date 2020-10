El Real Madrid supera el trámite de Obradoiro antes de El Clásico y sigue líder de la ACB

El Real Madrid consiguió una nueva victoria en la ACB y sigue siendo el líder indiscutible de la clasificación. El cuadro de Laso aguantó la presión de un Obradoiro que se mantuvo con vida hasta el final y que aprovechó la noche de acierto de sus principales anotadores. Pese a ello, un arreón final de los blancos acabó por definir el resultado. Los blancos siguen líderes, con 5-0 y empatados con Tenerife.[Narración y estadísticas: Real Madrid 84-77 Obradoiro]

Como suele ser habitual, el equipo merengue buscó abrir el marcador desde la pintura. Y el balón a Deck, que ya empezaba a mostrar su superioridad física, no se fue fuera. Obradoiro, sin embargo, no iba a echarse atrás y aceptó el juego rápido del Real Madrid. Tanto que en los primeros minutos ya lucía un 8-5 tras triple de Laprovittola en el marcador.

Desde el perímetro Beliauskas empataba y el veterano Oliver ponía por delante a los gallegos. El Madrid estaba anotando fácil, pero la defensa, el mismo problema que en encuentros anteriores, seguía siendo muy blanda. Tanto que el Obradoiro llegó a anotar un 4/6 en triples que provocó el enfado de Pablo Laso. Había que cambiar algo... pero no llegó. Robertson, una de las claves de Monbus durante todo el partido, clavaba un triple contra el cristal a un minuto y abría distancias con un 19-23 que quedaría en 23-25 al final del tiempo.

Llull lanzando a canasta durante un partido del Real Madrid

El Real Madrid no terminaba de despegar. Cuando acertaban en ataque, su defensa fallaba. Y si lo hacían bien, los anotadores puros de Obradoiro se encargaban de volver a ajustar el marcador. Era difícil y más para un equipo como el merengue, que no está terminando de encontrar su mejor forma. Robertson volvía a golpear y sumaba 11 puntos en su cuneta particular. Taylor replicaba y el Madrid anotaba su segundo triple del partido. Un dato que lo decía todo.

Tal era la exigencia gallega que Campazzo empató y Garuba remató para el 33-31 y, con esa mínima distancia, Moncho Fernández paró el partido. Se veían con opciones y el veterano técnico no quería dejar ni el más mínimo respiro. Tuvo éxito el plan del gallego, que le dio la vuelta al luminoso con un 33-36 y que cerraría la primera mitad con el 40-44. El Madrid muy flojo en defensa y el Obradoiro aprovechando su racha en ataque.

Moncho, expulsado

El entrenador del Obradoiro recibió dos técnicas seguidas y acabó expulsado. Una tensión que acabó pasando factura al cuadro gallego, que durante algunos minutos quedó desdibujado del partido. Si el tercer cuarto ya comenzó atascado en ataque, la polémica con los colegiados aumentó la calma en el marcador.

Y es que Llull tardó dos minutos en anotar los primeros puntos del cuarto. Un 42-44 que, de nuevo Beliauskas, frenaba a base de triples con un 42-47. Fue justo ahí, con el obradoiro en su mejor momento y un 42-50 en el luminoso, cuando Moncho dijo adiós por sus quejas. El Madrid aprovechó y primero Llull, y luego Laprovittola y Taylor para un 53-51 que salvaba los muebles.

El Madrid dominaba bajo aros gracias a Garuba, muy acertado a la hora de rebotear. De nuevo Laprovittola anotaba desde el triple y los de Laso aplicaban un parcial de 14-1 que les daba una ventaja de apenas cinco puntos. Para el partido que se estaba viendo, era suficiente. El base argentino, cada vez más en racha esta temporada, puso el 61-54 y la máxima merengue sobre la bocina.

GAME OVER.

Laprovittola sentencia el choque con esta obra de arte. #LigaEndesa pic.twitter.com/eFEByL1WRL — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) October 20, 2020

Robertson no es suficiente

El exterior lo intentó, pero Obradoiro concentró tanto sus puntos en él y en Beliauskas que cuando alguno de los dos faltaba, la creencia gallega desaparecía. Salió y clavó el triple. Beliauskas, por su parte, consiguió el 5/7 desde el perímetro y recortó con un 61-60. El éxito en el triple era lo que les estaba dando alas y más teniendo en cuenta que el Real Madrid no lucía su mejor racha ofensiva.

Pese a ello, el trabajo de Deck y de Tavares acabó decantando el partido para el Real Madrid. El argentino lideró un 6-0 clave para el 73-70 y el pívot metió el miedo suficiente para sacar rédito de los últimos minutos. Además, y aunque no acostumbre a aprovecharlo, el caboverdiano apareció con su gancho cuando fue necesario.

Lapro dio el empujón definitivo y Pepe Pozas se quedó completamente solo en ataque. Entre táctica y tiempos muertos finalizó el partido, con el Real Madrid manteniéndose invicto en la ACB y llegando con una victoria al duelo de Euroliga contra el Barcelona. Las sensaciones individuales de jugadores como Laprovittola son positivas, pero la fragilidad defensiva sigue castigando al cuadro de Laso.

Real Madrid 84-77 Obradoiro

Real Madrid: Campazzo (5), Laprovittola (19), Deck (13), Thompkins (12), Tavares (14) -quinteto inicial-, Llull (7), Taylor (6), Alocén (4), Garuba (2) y Rudy Fernández (2).



Monbus Obradoiro: Oliver (3), Beliauskas (15), Czerapowicz, Cohen (8), Birutis (9) -quinteto inicial-, Pozas (6), Robertson (26), García, Muñoz (4), Suárez (3) y Enoch (3).

Parciales: 23-25 | 17-19 | 21-10 | 23-23



Árbitros: Andrés Fernández, Francisco Araña y Fernando Calatrava.

Incidencias: partido aplazado correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa, disputado en el WiZink Center de Madrid.