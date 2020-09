Llull: "Campazzo se va a dejar la piel por el Madrid mientras esté aquí"

El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa de España el pasado domingo tras vencer al Barcelona por 72-67. Un triunfo para el que fue clave Facundo Campazzo. El base argentino ha sido uno de los protagonistas del verano en la casa blanca por los rumores que le colocan en la NBA. Sobre ello habla Sergio Llull para la web de la ACB.

El de Mahón considera que Campazzo dará el cien por cien hasta que ponga rumbo a la NBA, algo que puede suceder cuando se abra el mercado de agentes libres de la mejor liga del mundo. "Se está rumoreando mucho sobre el futuro de Campazzo y él sigue demostrando día a día que se va a dejar la piel por este escudo mientras esté aquí y es de agradecer. Nosotros le necesitamos".

El propio 'Facu' ya habló tras la final de la Supercopa, cuando fue elegido el MVP, y lo hizo en este mismo sentido: "Por el momento me quedo dándolo todo por el Madrid. Para ganar al Barça no solo teníamos que tener actitud y ganas, hay que jugar muy bien, y lo hemos hecho al final".

Facundo Campazzo, durante la Supercopa de España 2020 ACB Photo

También habló en unos términos parecidos el técnico Pablo Laso: "Es jugador del Madrid. Ha hecho una gran Supercopa. No pienso en el futuro. Nos ha ayudado a ganar y ha demostrado su compromiso con el club. Estamos encantados de que haya sido el MVP, pero podría haber sido cualquier otro".

Llull y un nuevo curso

Sergio Llull también habla sobre los nuevos retos que se presentan en esta nueva temporada, la decimoquinta en el Real Madrid para el menorquín. "Estoy muy contento por cada uno de ellos -ha ganado 21 títulos desde que llegó al conjunto blanco- y ojalá sean muchos más. Vamos a trabajar para seguir sumando", afirma el '23' madridista.

"Esa sensación del trabajo bien hecho, de dejarte la piel en el campo para poder celebrarlo con los compañeros, con los tuyos... Ese hambre no se puede perder nunca. Queríamos repetir esa sensación de felicidad y teníamos ganas de empezar bien la temporada porque el año pasado no acabamos bien en la burbuja de Valencia. El equipo ha hecho un gran trabajo", añade por el triunfo en la Supercopa de España.

Sergio Llull, ante el Iberostar Tenerife ACBMEDIA

También se refiere a su estado individual, señalando así que se encuentra a un buen nivel físico. "Estoy contento por aportar mi granito de arena al equipo y por el lado físico porque el cuerpo ha respondido. Eran dos partidos muy exigentes. He trabajado bien en pretemporada y ojalá dure todo el año. He intentado trabajar para que el físico me acompañe y poder ayudar al equipo", finaliza Llull.

