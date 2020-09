Pablo Laso: "Campazzo está comprometido con el Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, era el hombre más feliz tras la victoria en la Supercopa Endesa ante el Barça. Pero, la actualidad apremia y habló tras la consecución del título sobre el futuro de Facundo Campazzo. "Es jugador del Madrid. Ha hecho una gran Supercopa. No pienso en el futuro. Nos ha ayudado a ganar y ha demostrado su compromiso con el club. Estamos encantados de que haya sido el MVP, pero podría haber sido cualquier otro", explicó el técnico blanco.

El vaso aseguró que "aumentar el nivel de concentración" tras el descanso fue "clave" para que su equipo pudiera "mantenerse en el partido" y derrotar al Barça en la final de la Supercopa. "El trabajo de este mes pasado ha sido magnífico. Se lo dije a los chicos el viernes por la noche, les dije que creía que estábamos preparados para competir", reconoció en rueda de prensa.

También se acordó de las dos nuevas incorporaciones, Alberto Abalde y Carlos Alocén, sobre las que hizo una valoración positiva de sus primeros días. "Teníamos claro que las incorporaciones debían transmitirnos algo nuevo. Cuando quieres algo nuevo parece que lo antiguo está mal, pero no. Lo que hemos visto de ellos es lo que habíamos comprobado en todo el mes. Me alegro de que hayan ganado su primer título con el Madrid", sentenció el técnico blanco.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico merengue señaló que en la primera parte habían "jugado muy bien", pero destacó que había tres aspectos que les estaban penalizando: el porcentaje de tiro, las pérdidas y algún rebote ofensivo.

En la segunda mitad, agregado, a pesar de que jugaron "peor", aumentaron el nivel de concentración y solventaron esos problemas. "La concentración fue clave para mantenernos en el partido en momentos difíciles y sacar el carácter", reiteró.

Título 20

Se trata del título número 20 desde que Laso es entrenador del Real Madrid, cuestión sobre la que no quiso darle demasiada importancia. "No tengo mucho qué decir. No vivo de los títulos anteriores, ahora disfruto de éste y en poco empezaré a pensar en el siguiente. Es mi manera de ser. Este año me preguntan mucho porque es mi décima temporada en el Madrid. Y yo les digo que estoy muy orgulloso, porque estoy en un gran club y tengo grandes jugadores", explicó el preparador.

"Me llena entrenar, es mi vida. El Madrid estará contento proque llevo este tiempo. Valoro mucho el crecimiento de jugadores en este tiempo, de lo que es el equipo, del cuerpo técnico... Es mucho trabajo, pero en días como hoy, todo eso pasa a mejor vida y te quedas con el gusto de ser campeón", prosiguió un Laso orgulloso del trabajo realizado en esta semana.

El nuevo Barça

Sobre el rival, reconocía que ya conocían a Jasikevicius de enfrentarse a él en su etapa en Zalgiris. "Para nosotros no es un equipo diferente, aunque tenga un entrenador nuevo. Nos hemos enfrentado a él muchas veces con el Zalgiris. Ellos han parado el partido y nosotros nos hemos sabido adaptar bien. Defensivamente, ambos hemos estado bien y los pequeños detalles han sido los que han marcado la diferencia", expuso Laso.

