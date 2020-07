Campazzo quiere irse a la NBA: estas son las opciones que maneja el Real Madrid

El Real Madrid conoce, o intuía, desde hace hace casi dos meses que Facundo Campazzo quería probar suerte en la NBA. Ahora, tal y como adelantó Carlos Sánchez Blas en Onda Madrid, la decisión del argentino es firme y desea vivir la ventura americana a los 29 años.

El problema radica en que Campazzo ha elegido el verano más atípico para dar el salto a la NBA. El base del Real Madrid no podrá firmar con ningún equipo hasta el 18 de octubre, lo cual deja a la entidad presidida por Florentino Pérez sin margen de maniobra ya que la temporada ya estará en marcha.

El 'caso Campazzo' condiciona por completo la planificación de Juan Carlos Sánchez Lázaro para la temporada 2020/2021. El Real Madrid cuenta con Sergio Llull, Alocén, que se incorpora tras un año cedido, y ha parado la marcha de Laprovittola a Panathinaikos de momento. El ex de Joventut lo tiene hecho con el equipo griego, pero la incertidumbre sobre lo que sucederá finalmente con su compatriota ha frenado su salida.

Y es que Campazzo tiene que echar cuentas en la que es la decisión más importante de su carrera. El base tiene que pagar 6 millones de euros al Real Madrid, aunque el club blanco acepta, de momento, que se realice a plazos. El equipo de la NBA por el que firme solo puede poner 750.000 dólares para su salida y tendrá que pedir un préstamo para cubrir el resto de su cláusula de rescisión.

La idea del argentino es firmar con una franquicia, Mavericks y Timberwoles son de las más interesadas, un buen contrato de dos años de duración. Lo que pasa es que tras la crisis por el Covid-19, el sueldo que le ofrecerán es todavía una incógnita. Por tanto, la encrucijada es total.

Wilbekin y las otras opciones

Campazzo se quiere ir a la NBA, pero no puede firmar hasta octubre y el Real Madrid no puede hacer nada más que sentarse a esperar. Sin el dinero no puede ir a hacer un gran desembolso y las grandes estrellas del mercado europeo, como Sloukas, ya tienen cerrado su futuro.

Wilbekin es el que más interesa al Real Madrid. El estadounidense, que tiene nacionalidad turca también, podría ponerse a tiro en las próximas semanas. Y es que el base no está contento con el Maccabi Tel-Aviv, ya que pretende bajarle el salario. Una situación que podría provocar que volviera al mercado. Esta sería una gran opción para la entidad blanca, pero claro, vuelve la encrucijada, sin la salida segura y firmada de Campazzo no puede hacer frente a la contratación.

Wilbekin, durante el Barcelona - Maccabi Tel-Aviv EFE

Otra opción que maneja el Real Madrid es quedarse con Laprovittola. Tras no haber rendido al nivel del Joventut, el argentino parecía una salida clara. Sin embargo, el futuro de Campazzo puede marcar también el de Nico. La incertidumbre sobre si la temporada se disputará con normalidad y sobre si se celebrará con o sin público empuja a la entidad madrileña a un escenario conservador: minutos para Laprovittola y galones para Alocén desde su llegada.

Una tercera es la de esperar a alguna alternativa que pueda dejar la NBA más adelante, como pasó con Tavares en su momento, o incluso la G-League, la liga de desarrollo. La parte negativa de esta opción es que puede salir bien o mal, ya que a lo mejor el mercado no da ninguna 'ganga' en el mes de octubre.

Por último, y todavía no descartada, está la posibilidad de que Campazzo continúe en el Real Madrid al no salirle las cuentas para su marcha a la NBA. Ahora mismo no es la opción que más peso tiene, pero nunca se puede decir nunca en el mundo del deporte profesional.

