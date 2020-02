Mirotic: de sus "buenos recuerdos" de la Copa con el Madrid a sus ganas de jugarla con el Barça

Nikola Mirotic afronta desde este jueves una Copa del Rey singular. Será la primera que juegue con el Barcelona, pese a que en su palmarés tiene una de 2014 cuando jugaba en el Real Madrid. Ahora con los colores del eterno rival, busca ser el segundo de la historia -tras Ante Tomic- en ganar el título con los dos grandes del baloncesto español.

Mirotic ha hablado para el canal de Youtube de la ACB y habla de lo que espera en Málaga: "No me gusta meterme en líos, ya me metí en muchos. Simplemente lo que sé es que nosotros vamos a ir allí a competir. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a Málaga, de disputar esta Copa del Rey y, sobre todo, vistiendo este escudo del Barcelona", señaló.

Sobre el récord de Ante: "¿Ante? No lo sabía. Es una buena información. Yo estoy seguro de que Ante, en el futuro, no será el único. Habrá más, pero con mucha humildad. Hay que ir tranquilos, llegar sanos, competir... Al final, tener una sana competencia es lo mejor", añadió.

"Cada Copa es muy diferente. Cada una de ellas fue una experiencia muy bonita para mí, de cada una he aprendido algo", recordó e hizo hincapié en su triunfo de 2014 de blanco: "Y, sobre todo, se disfruta ganando; tengo buenos recuerdos de 2014, cuando ganamos en Málaga. Fue un partido loco, que teníamos ganado, luego íbamos por debajo, se metió un último triple para ganar. Fui el 'MVP' de la final", explicó.

"El trofeo llegó hace dos semanas con todas las maletas que me quedaban en Estados Unidos. Ahora mismo lo tengo aquí en Barcelona, en mi casa", dijo sobre el galardón que recogió en 2014 con el Madrid.

"La manera en la que se organiza la Copa del Rey y todos los aficionados que vienen a ver ese espectáculo son lo más grande. Hay siempre ganas de disputar esa competición", finalizó.

