Nico Laprovittola: "No es fácil encontrar el rol en un equipo ganador"

Nicolás Laprovittola, base argentino del Real Madrid, aseguró que "no es fácil encontrar el rol en un equipo ganador" en respuesta a su adaptación al juego del "mejor equipo de Europa".



"Más o menos me voy acomodando, no es fácil llegar a un equipo con tantas figuras y encontrar el rol. Estoy tranquilo, trabajando mucho día a día. Estoy jugando con dolor en el pie y quiero hacerlo bien. Lo importante es estar siempre ahí para que el entrenador me tenga en cuenta", dijo Laprovittola.



"Tengo una manera de jugar y siempre voy a intentar mantenerla, pero estamos hablando de un equipo muy ganador y el mejor de Europa, no hay nada mejor que estar acá", siguió.



El Valencia es la próxima prueba en la Euroliga.



"Están en una buena racha, es un equipo que sabe a lo que juega con jugadores con mucha experiencia a los que conocemos. Va a ser un partido de mucha táctica y espero que sea divertido", comentó.



Para el base hay diferencias entre la Liga Endesa y la Euroliga.



"Cambia el ambiente, el jugar entre semana, el arbitraje, se juega con otro rigor físico y ningún balón se regala", afirmó.



Esta semana el equipo no viaja y eso permite más entrenamiento y más descanso.



"Al estar toda la semana en Madrid vamos a estar más descansados, pero todo el año es así y hay que saber jugar con eso", observó.



Poco a poco la contribución de Laprovittola al juego del equipo va siendo más importante.



"Contra el Herbalife igual tuve más minutos, pero siempre me preparo de la mismas manera, unas veces las cosas salen bien y otras no tanto. Hay que estar preparado y aportar.

