Causeur: "Con la derecha encesto poco, cuando lo hago lo celebro como si fuera un gol"

El Real Madrid logró imponerse al CSKA (97-81) en Euroliga y conseguir su segunda victoria de la semana. Un triunfo que el jugador blanco Fabien Causeur valoró positivamente, destacando "ganas de revancha que tenía la plantilla" después de la derrota en la Final Four de la temporada pasada.

"Contra un campeón de Europa se sabe que va ser un partido difícil. Nosotros teníamos ganas de revancha después de la Final Four del año pasado. Hemos hecho un gran trabajo con nuestra afición", señaló.

Juego en defensa

"Cuando defendemos y controlamos los rebotes en defensa nos permite tener la transición y poder encontrar tiros rápidos. Contra un equipo tan grande es más difícil en lo táctico".

Racha de victorias

"Tenemos dos, pero queda una tercera victoria el domingo, pero contra estos dos últimos equipos sabíamos que iba a ser muy difícil. Estamos muy contentos porque sumamos en la clasificación".

Cansancio de triunfos

"Nos cansamos, pero somos profesionales. Hoy disfrutamos un poco, tenemos que cenar y descansar, pero mañana nos tenemos que meter en el próximo partido. Ya somos como máquinas y después de cada partido sabemos que hay otro".

Gaby Deck

"Nos da muchísimo en el poste bajo. Es muy fuerte, un gran atleta. Cuando tiene confianza con su tiro es muy difícil de parar".

Su partido

"He estado bien, sobre todo en el tercer cuarto. He empujado hoy porque he venido de una gripe y me ha acostado arrancar un poco. Cuando metí la primera canasta gane confianza"

Sus bandejas y el tiro

"Sobre todo se me dan bien las bandejas con la izquierda. Me queda aprender a tirar con la derecha, pero ya es demasiado tarde para esto. Me gusta mucho la izquierda. Acabando con bombitas y bandejas me divierto mucho. Con la derecha anoto poco, cuando lo hago casi que lo celebro como un gol".

