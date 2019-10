El tuit de Mirotic a Pablo Lolaso que enfadará a todos los madridistas

La columna de opinión de Pablo Lolaso (@PabloLolaso) en EL ESPAÑOL de este lunes ha tenido una gran repercusión. Un texto en el que el tuitero muestra sus sentimientos, ya reposados, sobre el fichaje de Nikola Mirotic por el Barça Lassa. Lo que muchos no esperaban era que el propio jugador le respondiera y, de paso, desafiara a todo el madridismo.

El 'pique' de Mirotic con Lolaso nace del último párrafo de su columna: "Y a ti, Nikola, de corazón te digo que te vaya bien. Eres un buen chaval y como tal, como ya te dije por privado aunque no quisiste contestar, hagas lo que hagas una parte de mí siempre te querrá y te recordará con cariño. Porque mis sentimientos son míos y me los follo cuando quiero. Pero como se te ocurra ganarnos algo en nuestra cara quiero ver cómo me devuelves la camiseta de Era campo atrás que te regalé", le dedica al jugador culé.

Mirotic quiso calentar las cosas y respondió a Lolaso con una provocación en toda regla a la afición del Real Madrid: "Pues me parece a mí que te tendré que devolver la camiseta. Eso sí, no sé cuándo", contesto. Lolaso le replicó también: "Sin prisas".

Pues me parece a mi que te tendré que devolver la camiseta . Eso si , no se cuando ◘ — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) 7 de octubre de 2019

El morbo está asegurado de cara al próximo choque entre Real Madrid y Barcelona. De momento, en el primer cara a cara de Mirotic con su exequipo salió perdiendo y con un trofeo más en las vitrinas del club blanco: la Supercopa Endesa.

[Más información: Lo de Mirotic]