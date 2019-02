Pesic no quiere al Madrid fuera de la competición: "La ACB es su liga"

Svetislav Pesic habló en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo contra el Baskonia en la jornada 23 de la Euroliga. La mayoría de las preguntas eran sobre el escándalo ocurrido el pasado domingo en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid.

En primer lugar, el serbio fue preguntado acerca de la posibilidad de que el equipo blanco abandone la ACB: "La ACB es la liga del Real Madrid, puede jugar en otras ligas pero Real Madrid, Barça, los grandes equipos de aquí, no puedo creer que ninguno pueda jugar en otras ligas y al mismo tiempo no jugar aquí. No lo puedo imaginar".

Sobre las jugadas polémicas decidió pasar página y no entrar a valorarlas: "No comento ninguna acción de árbitros ni reacción del Madrid. No quiero entrar en esa discusión. Capítulo cerrado para mí, estamos muy orgullosos y pienso que la Copa puede mejorar a nuestro equipo, y dar más confianza y experiencia. Pero ahora pensamos en el Baskonia y el próximo viernes otra vez aquí contra el Madrid".

Barcelona Lassa vs Divina Seguros Joventut Enric Fontcuberta Agencia EFE

Agradecimientos a Piqué

El central del Barcelona, Gerard Piqué, a diferencia del entrenador de baloncesto, si que hizo declaraciones al respecto, un detalle que ha querido agradecer Pesic: "Personalmente no conozco a Piqué, sé que es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Es una persona diferente que el resto, le gustan otros deportes también y a veces viene aquí para ayudar al equipo, es un gran barcelonista. Tengo un gran respeto para estas personas. Solo puedo decir que me gustaría que él y su equipo se clasificaran en la Champions y jugar contra el Bayern. Y siempre doy las gracias a personas que viven por el deporte".

Sobre el impacto del pasado fin de semana sobre sus hombres, Pesic enfatizó el desgaste físico que supuso, aunque ensalzó el refuerzo mental que puede implicar para sus jugadores haber ganado el título de Copa. "Pienso que la victoria puede mejorar a nuestro equipo, no solo aportar confianza sino también experiencia. Porque tenemos muchos jugadores que es la primera vez que jugaban la Copa y que ganaban un titulo", recordó el serbio.

