La ACB admite "errores arbitrales graves" en la final de la Copa

El presidente de la ACB, Antonio Martín, ha hablado sobre la polémica que ha suscitado la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona, disputada en el WiZink Center este domingo 17 de febrero. La victoria y el título fue para los de Pesic después de una última acción que dejó en entredicho la transparencia en el arbitraje.

El equipo blanco forzó la prórroga gracias a una canasta en el último segundo de Sergio Llull. La tensión era máxima y otra vez se decidió todo en el suspiro final del partido entre los eternos rivales. Anthony Randolph cogió un rebote que los colegiados señalaron como 'tapón ilegal' y, por tanto, dieron los dos puntos al Barcelona, unos puntos con los cuales conseguían así proclamarse campeones de la Copa del Rey.

Antonio Martín reconoce los errores arbitrales en la final de la Copa del Rey, pero admitiendo esto evita tener que apuntar únicamente en la dirección de la acción protagonizada por el madridista Randolph. Así, el presidente de la ACB ha señalado que "es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido".

El Instant Replay ha sido puesto en entredicho desde el final del encuentro, pero Martín ha querido poner de relieve que es una herramienta muy útil, en especial para que los seguidores puedan conocer en riguroso directo aquellas jugadas que los árbitros revisan, así como sus decisiones sobre ellas.

"Por primera vez hemos puesto a disposición de todo el mundo la imagen del Instant Replay y por tanto toda la actuación en referencia a la jugada es pública y los aficionados han podido ver en directo exactamente lo que han revisado y la decisión que han tomado los árbitros. Por otro lado, también ha habido acciones que por reglamento no se pueden revisar por el Instant Replay y en las que no debería caber el error", ha comentado el máximo dirigente de la ACB.

Estas acciones que "por reglamento" no pueden ser revisadas son, por ejemplo, la falta no señalada sobre Singleton. Esta no pudo revisarse mediante el Instant Replay ya que en un primer momento el trío arbitral no consideró que hubiese falta -conoce cómo funciona el Instant Replay-. El partido continuó y por ello la herramienta no pudo ser utilizada. Si se hubiese pitado la falta, los árbitros podrían haberla utilizado para considerar si era una falta normal o una antideportiva.

Antonio Martín ha asegurado que cada vez cuentan "con más avances tecnológicos" y que estos deben usarse "de la manera más adecuada para ayudar al estamento arbitral y tomar las decisiones correctas", eso sí "siempre sabiendo que se ha de convivir con el error humano". "Mejorar de forma relevante este aspecto y en la formación técnica de manera continuada durante toda la temporada es una prioridad para nosotros en los próximos meses, y lo vamos a hacer conjuntamente con el colectivo arbitral", ha añadido.

Un éxito de organización

Para finalizar, Antonio Martín ha querido sacar pecho por el "éxito organizativo" de la final de la Copa del Rey de baloncesto en Madrid. "Un éxito organizativo con un excelente nivel deportivo, las mejores retransmisiones televisivas que hemos vivido en la historia de la competición y ocho aficiones volcadas con un gran ambiente", ha afirmado el presidente de la ACB.

Comunicado de los árbitros

"Ante las situaciones producidas en el partido final de la Copa del Rey celebrado ayer, la Asociación de Árbitros quiere manifestar :

1) Reconocemos la existencia de errores graves en el final del partido.

2) Aceptamos y acatamos las decisiones que pueda tomar la ACB en relación a dichos errores.

3) Trasladamos a la ACB nuestra total disposición para seguir colaborando en nuestra formación técnica continua durante la temporada para el mejor arbitraje posible.

4) Expresamos nuestra máxima confianza en el colectivo arbitral.

Nuestros árbitros ACB están al más alto nivel técnico mundial y así es reconocido internacionalmente en todos los torneos y Campeonatos a los que asistimos, pero no por ello dejamos de ser humanos y cometemos errores. Errores que nos duelen y afectan y por ello trabajamos y seguiremos haciéndolo cada semana para tratar de evitarlos.

Nos duele, como amantes que somos todos de este deporte, estar en todos los medios por esta circunstancia y ser culpables de ello.

Nos afecta, porque respetando a cada Club, equipo y aficionado, detrás de cada error hay un árbitro que es persona y que sufre como el que más, el error cometido.

Trabajamos estrecha y diariamente con el Departamento Técnico ACB quienes con todos los medios a su alcance, nos ayudan a crecer como árbitros a todos los niveles (conocimiento del juego, técnica arbitral, reglas y gestión emocional) y así estar lo mejor preparados para las más de 300 decisiones que cada árbitro debe tomar en cada partido, para los finales de partidos con tantísima tensión y tan estresantes como ayer, pero que siempre han sido y son la esencia de nuestro deporte que tanto queremos.

Deseamos de manera sincera que nunca vuelva a ocurrir nada de lo sucedido y así, podamos disfrutar de aquello que nos une, de nuestro deporte, el BALONCESTO".

