Cómo leer los mensajes de WhatsApp borrados: así los puedes recuperar fácilmente

WhatsApp cuenta con un buen número de trucos y algunos permiten incluso escribir en negrita u otro tipo de formato, o mismamente recuperar los mensajes borrados en el último momento por un contacto. La curiosidad alcanza límites insospechados cuando se abre la conversación y se puede leer que el mensaje ha sido eliminado, pero hay una forma de recuperarlo en Android.

La curiosidad es máxima, ya que uno se puede preguntar por qué se ha borrado el mensaje cuando su contacto tenía la posibilidad de editarlo si era una corrección ortográfica, así que las dudas emergen y muchas veces incluso se pregunta al amigo o familiar por la eliminación del mismo.

Android cuenta con un sistema de notificaciones que permite acceder a un histórico en el que aparecen todos los mensajes que se reciben desde la barra de notificaciones como llamadas perdidas, correos electrónicos, recordatorios o incluso los mensajes de WhatsApp u otra app de chat.

El acceso oculto para leer los WhatsApp borrados El Androide libre

Gracias a este sistema se pueden recuperar los mensajes de WhatsApp, ya que de momento no se borra el contenido incluso si se hubiera eliminado desde la app de chat. Eso sí, puede pasar que no esté activo el historial de notificaciones. Si fuera así, no se podría acceder a la recuperación del mensaje borrado de WhatsApp, por lo que lo uno que habría que hacer es activarlo.

La ruta de acceso a este sistema puede variar algo dependiendo del modelo y fabricante, pero en muchos teléfonos Android sería la misma. En un móvil Samsung Galaxy se hace así:

Se accede a los ajustes del móvil .

. Luego hay que ir a las notificaciones.

En este apartado se pulsa sobre Ajustes avanzados .

. Lo siguiente es pulsar sobre Historial de notificaciones .

. Aparece la lista con los últimos mensajes recibidos de WhatsApp y el texto eliminado para su lectura.

Aparece una lista con todas las notificaciones descartadas y justo después las últimas 24 horas con las mismas clasificadas por su aplicación. Este sistema imita la experiencia de las notificaciones desde la barra de estado, es decir, que si se pulsa en una se abre la app tal cual.

La ruta de acceso al historial de notificaciones de Android para leer los mensajes borrados de WhatsApp El Androide libre

Ahora sí que se puede dirigir uno al chat de WhatsApp borrado para leerlo. Lo que se desconoce es el motivo por el que WhatsApp todavía no envía una notificación al sistema de historial de notificaciones de Android para que actualice ese mensaje y así permanezca eliminado en ambos espacios, tanto en la app de chat como en este sistema.