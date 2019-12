Lío en TVE: Almudena Ariza renuncia a la dirección de Informativos antes de asumir el cargo

La periodista Almudena Ariza ha renunciado a ser la nueva directora de los Servicios Informativos de TVE tras conocer el resultado del referéndum interno sobre su nombramiento, que ha superado con un respaldo del 61% de la plantilla, pero en el que ha participado menos del 10% del censo de profesionales de la casa.

Minutos después de conocerse el resultado del referéndum no vinculante con solo 308 votos a favor y 117 votos en contra (de un censo de 3.200 personas), Almudena Ariza comunicaba su renuncia formal a un cargo que iba a asumir a partir del 1 de enero. El 2018, la última votación para refrendar a una directora de informativos participaron 855 personas.

"Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los Servicios Informativos. Mi candidatura ha sido aprobada pero por una mayoría que no considero suficiente". "Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer", ha indicado.

"Doy las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición. Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar", ha concluido.

Begoña Alegría

La dimisión anticipada de Almudena Ariza genera un nuevo problema a la administradora única de RTVE Rosa María Mateo. El pasado 3 de diciembre se designaba a Almudena Ariza como nueva directora de Informativos de TVE en sustitución de Begoña Alegría que solo había completado 17 meses en el cargo.

No obstante, con la renuncia de Ariza el cambio previsto para 2020 queda paralizado y, por el momento, Alegría sigue al mando de los informativos hasta nuevo aviso. En la Corporación pública indican que es pronto para hacer valoraciones y no tienen claro si se efectuará un nuevo nombramiento o si Alegría se mantendrá en el cargo en el mediano plazo.

Hasta antes de la renuncia de Ariza, el periodo de Alegría al mando de los informativos de la televisión pública había sido uno de los más breves de la historia reciente de la cadena. En su nota de prensa de comienzos de mes anunciando el nombramiento, RTVE explicó que la salida de la periodista se había producido por "voluntad propia".

Enric Hernández

No obstante, su marcha se había producido solo tres meses después del nombramiento de Enric Hernández como número dos de RTVE, reportando solo a Rosa María Mateo. Precisamente una de las funciones del nuevo superdirectivo con competencias en TVE, RNE y digital era ordenar los Telediarios de la casa.

De esta manera, y pese a que RTVE dijo que Begoña Alegría y su equipo habían logrado "devolver la credibilidad y la pluralidad a los Informativos de TVE", lo cierto es que no terminó de contar con la confianza de Hernández. Con Begoña Alegría, TVE había perdido el primer lugar de los informativos y algunos meses ha caído a la tercera posición por debajo de Antena 3 y Telecinco.

De esta manera, Hernández había decidido apostar por Almudena Ariza alguien de la casa y una histórica de los telediarios para encabezar este nueva etapa que va de la mano de la formación del nuevo Gobierno, previsiblemente con Pedro Sánchez nuevamente en la Moncloa. Con Ariza fuera de la ecuación toca repensar la estrategia.