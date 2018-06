Antonio Castelo vuelve a la Ser y se incorporaría a ‘Yu’ (Los 40) en septiembre

Antonio Castelo se reincorporó el pasado fin de semana a Cadena Ser, después de casi dos meses alejado de los micrófonos de las emisoras de Prisa Radio. Desde que se conocieron en Instagram las acusaciones de varias mujeres por comportamientos inadecuados del cómico, Castelo no había vuelto a aparecer ni en Yu, no te pierdas nada (Los 40) ni en A vivir que son dos días (Cadena Ser).

No obstante, este sábado el humorista volvió a aparecer en antena como colaborador del programa de fin de semana de Javier del Pino. Fuentes de las emisoras de Prisa han confirmado a EL ESPAÑOL que se trata de la vuelta definitiva del cómico, que seguirá apareciendo en A Vivir durante las próximas semanas.

Castelo ha vuelto a la Ser, aunque todavía no a Los 40, donde realizaba sus colaboraciones más mediáticas en Yu, no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo. Estas mismas fuentes de Prisa indican a este periódico que el objetivo es que se incorpore a este programa en septiembre, después de las vacaciones.

A las 11h voy a hablar de Rajoy en @Avivir aunque he estado un poco desconectado este mes, sigue metiendo la pata no? @Llumbarrera @quiquepeinado — Antonio Castelo (@SrCastelo) 23 de junio de 2018

Se cierran los flecos de la renovación de 'Yu'

Yu está patrocinado por Vodafone, por lo que cualquier decisión sobre el el espacio debe ser tomada en conjunto con la operadora de telecomunicaciones. De hecho, en Prisa se están cerrando los últimos flecos de la renovación del patrocinio del programa, que se realiza de manera anual. Y, por tanto, hasta no tener cerrada la nueva temporada no se pueden hacer anuncios oficiales.

Tras conocerse las acusaciones de acoso contra Castelo, la primera reacción de Yu, no te pierdas nada, presentado por Dani Mateo, fue emitir un comunicado en el que recordaron su posicionamiento histórico contra el acoso y abuso a mujeres, pero también advirtieron que las redes sociales no eran el lugar donde “en un país democrático se decide quién es o no culpable de algún delito”.

“Por eso vamos a intentar -aunque creednos, es difícil- mantener la calma en estos días. Y a los yusers les decimos… que tomaremos las decisiones correctas. Que esas decisiones serán acordes con lo que consideramos justo y siempre hemos defendido”, concluían.

Investigación interna

El propio Castelo publicó en sus redes sociales el pasado 17 de mayo que se tomaría "un par de semanas" de descanso: “Hola a todos! Para todos los que os estáis interesando, he pedido un par de semanas de vacaciones en la radio. Volveré con energía pronto!” Es el mensaje que publicó en Twitter.

Durante este tiempo se ha puesto en marcha al menos una investigación interna para aclarar el caso y depurar responsabilidades. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que no se podía culpar a Castelo antes de que concluyeran estas indagaciones de la propia cadena, las que en cualquier caso no tuvieron un carácter de denuncia formal.