La Liga y la Federación, enfrentadas por los derechos de TV de la Copa del Rey

La Liga lanzó este lunes el concurso para la comercialización de sus derechos audiovisuales para las temporadas 2019-2020 a la 2021-2022. Un pliego de condiciones que no presentó grandes novedades y que asumió buena parte de las recomendaciones que realizó hace un mes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De esta manera, la subasta hace un guiño a los operadores tradicionales y a la mayor cantidad de ventanas de transmisión posibles, como una manera de optimizar los ingresos y de facilitar las cosas a quienes se han quejado del elevado precio de estos derechos, 1.300 millones de euros por temporada solo en España.

Unos derechos que, sin embargo, no incorporarán la Copa del Rey. El torneo del playoff ha desaparecido completamente de los lotes que puso a la venta La Liga,una diferencia sustancial con la última subasta de derechos cerrada en 2015.

Acuerdo de 2015

Este último documento, La Liga llegó a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para comercializar los derechos de la Copa del Rey, propiedad de la RFEF. De esta manera, en los pliegos de 2015 se consignó que “la Real Federación, tiene encomendada la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa de S.M. El Rey para las temporadas 2016/2017 a 2018/2019, exceptuando la final de esta competición, cuya comercialización corresponde a la Real Federación”.

En la subasta anterior se ofreció un lote (lote 2) con un partido en directo de cada ronda de cada eliminatoria en abierto (excepto la final), en segunda selección y las semifinales en primera selección, todo ello, en exclusiva.

El resto de partidos se ofrecieron en el paquete 6 y 8. En el primero se incluyó junto otros ocho partidos de primera división y en el segundo, partidos de primera, segunda división y Copa del Rey para establecimientos públicos. Es decir, una coexistencia perfecta entre las dos competiciones.

Negociaciones rotas

No obstante, este acuerdo se rompió para la subasta de las próximas temporadas y por el momento, la Copa no será comercializada por La Liga. Las fuentes consultadas indican que en estos momentos no se sabe quién venderá estos derechos en el futuro, aunque indican que se está trabajando para llegar a un acuerdo. Lo único claro es que a día de hoy el pacto está roto.

¿Qué ha pasado? El diario Sport informa este martes de los desencuentros entre La Liga de Javier Tebas y la Federación de Luis Rubiales por el reglamento de retransmisión deportiva. El periódico deportivo explica que el pasado 18 de marzo la Asamblea General Extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional aprobó un nuevo Reglamento de Retransmisión Televisiva, un documento que no ha sido del agrado de la RFEF.

Reunión Tebas-Rubiales

Estamos hablando de regular cuestiones prácticas como la iluminación del estadio, mantenimiento de los terrenos de juego, zona de banquillos y los tiempos de las ruedas de prensa. La Liga considera que unificar estos criterios mejora el producto televisivo, pero la RFEF cree que se invaden sus competencias . Es por ello, que habría enviado un informe negativo al respecto al Consejo Superior de Deportes.

El periódico del grupo Zeta informa además que el próximo viernes Javier Tebas y Luis Rubiales sostendrán su primera reunión para acercar posturas sobre el tema del reglamento televisivo y de los derechos de comercialización.