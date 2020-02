Ábalos confirma que los ayuntamientos tendrán poder para limitar los precios del alquiler

Los ayuntamientos podrán intervenir los precios de los alquileres de forma temporal para evitar fuertes subidas. Así lo ha confirmado en la sesión de control al Gobierno el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en respuesta a una pregunta del diputado de Más País, Íñigo Errejón sobre las dificultades de los españoles para el acceso a una vivienda.

Según ha explicado el ministro, el Gobierno promoverá una "regulación que limite los precios del alquiler en zonas tensionadas con medidas que puedan aplicar los ayuntamientos", dentro de un paquete de medidas que también incorporará la construcción de un parque de vivienda pública.

Ábalos ha señalado que la vivienda es uno de los grandes problemas de España y ha explicado que este Gobierno lo encarará como un "pilar básico" de los derechos del Estado de bienestar frente a la visión de "bien de mercado" con el que se ha legislado en el pasado.

"Estamos invirtiendo en vivienda el 0,11% del PIB frente al 0,57% de la media europea. Estamos ante un tema de urgencia. Lo vamos a hacer en base a los acuerdos de investidura con Unidas Podemos", ha afirmado el ministro.

Por su parte, Errejón ha denunciado que "España es el país de la OCDE en el que los españoles dedican más porcentaje de su salario para la vivienda".

"No es solo injusticia social, sino de lastre económico, que detrae economía productiva a un sector de bajo valor añadido. Aceptamos que los agricultores cobran muy poco y que hay que intervenir. ¿Por qué no aceptamos lo mismo con la vivienda? La intervención de los precios de alquiler no es una solución, pero es un torniquete", ha concluido el diputado de Más País.

Según Ábalos, la coalición de izquierdas comparte ese diagnóstico y afrontará el problema de la vivienda con una doble perspectiva, primero como emergencia social y después con otra estrategia basada en el largo plazo con más alquiler social.

El titular de Agenda Urbana ha recordado que ya en el final de la última legislatura, el Gobierno impulsó algunas medidas, entre ellas, se limitó el incremento de los contratos al IPC y se aprobó el índice de precios del alquiler. Hoy ha avanzado que ese índice se publicará a finales de marzo y se utilizarán datos fiscales y no de encuesta, lo que permitirá