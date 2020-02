El Govern garantiza la seguridad del Mobile y Moncloa transmite "tranquilidad" ante su crisis

La portavoz del Govern y consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha asegurado este martes que existen "todas las garantías" para que el Mobile World Congress (MWC) se pueda celebrar con total seguridad para sus participantes y ha dejado en manos de los organizadores, GSMA, su posible cancelación, ya que cree que les corresponde a ellos y no al Govern decidirlo.

Por su parte, el Gobierno español ha querido trasladar un mensaje de "confianza" y ha pedido que se dimensione adecuadamente lo que está ocurriendo para evitar "daños colaterales no necesarios".

Después de una oleada de bajas de gigantes tecnológicos, la GSMA decidió convocar a una reunión para el viernes para poder valorar su cancelación. Esta convocatoria tomará en cuenta la opinión de la reunión de ministros de Sanidad de la UE que se realizará el jueves para valorar el impacto del coronavirus.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha sostenido que el Govern está siguiendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades europeas y de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat, y que están en coordinación con el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona.

Asimismo, Budó ha asegurado que la cancelación del congreso, que está previsto que se celebre del 24 al 27 de febrero en el recinto de Fira de Barcelona, no está sobre la mesa en estos momentos, pero que en todo caso esta decisión depende de GSMA y que la competencia del Govern se limita a garantizar la seguridad del evento.

"Ninguna notificación"

"En estos momentos no hay ninguna notificación ni ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias para que no se celebre", ha subrayado, y ha destacado que el Govern no trabaja en el escenario de que se cancele el MWC.

Ha insistido en que tampoco hay recomendaciones para no viajar a Barcelona esos días, por lo que ha querido transmitir "total tranquilidad y normalidad".

Budó ha sostenido que el Govern está preparado para afrontar cualquier emergencia sanitaria y que está haciendo lo mismo que cualquier país de la UE: "Aquí estamos todos preparados. Tenemos todos los protocolos a punto".

Preguntada por las afectaciones que puedan haber en el sector hotelero tras las bajas de las empresas que han decidido no acudir al Mobile, la portavoz del Govern ha contestado que a este sector le preocupa que no se pueda celebrar el congreso y que la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat está trabajando y hablando con él, pero ha insistido en que es seguro viajar a Barcelona.

Moncloa transmite tranquilidad

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha remarcado que el Ejecutivo quiere "transmitir una mensaje de confianza" después de que en los últimos días algunas multinacionales como LG, Ericsson, Intel, NTT Domoco o Amazon hayan decidido no acudir al MWC 2020 como medida preventiva.

En este sentido, ha recordado que la entidad organizadora del congreso ya ha anunciado un aumento de las medidas de seguridad para prevenir "cualquier tipo de riesgo entre los asistentes", al mismo tiempo que ha querido poner de manifiesto que España cuenta con uno de los mejores sistemas de salud pública de la Unión Europea y del mundo.

"Tenemos que dimensionar adecuadamente la realidad de lo que sucede para no alentar una situación en la que la desinformación nos impida hacer un adecuado diagnóstico y se terminen provocando daños colaterales no necesarios", ha incidido Montero.

Asimismo, ha recordado que, como siempre, en materia de salud pública, hay que seguir las directrices que marcan las autoridades sanitarias, que en cada momento adecuan sus orientaciones a la situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está dictando para la coordinación internacional.

Montero ha remarcado que no se ha producido "ningún cambio" en la situación de riesgo de España respecto al coronavirus, que sigue siendo "baja", y ha señalado que el Gobierno sigue estando en contacto con las autoridades sanitarias y con la organización del Mobile