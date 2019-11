Euskaltel lanza un nuevo órdago al mercado con fijo, móvil, internet y televisión por 10 euros

Euskaltel ha vuelto a lanzar un desafío al mercado de las telecomunicaciones en pleno debate por la rentabilidad del sector y por la caída de ingresos de algunos operadores como Orange. Precisamente la operadora naranja culpó hace dos semanas a las segundas marcas y la puesta en marcha de ofertas low cost de fibra, de perjudicar el funcionamiento del sector.

En este contexto la operadora presidida desde el verano por José Miguel García ha lanzado su oferta mas agresiva hasta la fecha, que reduce a la mitad el precio de su anterior órdago lanzado en setiembre.

Desde esta semana, Euskaltel ofrece productos con descuentos que llegan al 85%. La primera tarifa Osoa 100 pasa de costar 68 euros a 9,90 euros durante seis meses incluyendo 100 megas de fibra óptica, 10 gigas de datos en el móvil y llamadas ilimitadas, televisión con una oferta reducida de canales y llamadas ilimitadas de línea fija.

Euskaltel encuadra esta estrategia en su Black Friday particular con otros dos descuentazos, que están muy por debajo de lo que ofrece el mercado en estos momentos por productos similares. De esta manera, la tarifa Take Away 200, pasa a costar de 63 euros a 9,90 por seis meses e incluye 200 megas de internet, 20 gigas de móviles y TV Ocio más descodificador 4K.

¿Nueva guerra comercial?

Finalmente, su producto Family 500 pasa a costar 14,90 desde los actuales 77 euros, también por seis meses. Éste incluye 500 megas de fibra, 20 gigas de datos móviles y TV Ocio más Android TV.

Actualmente O2 y Vodafone Bit ofrecen solo móvil e internet por 50 euros, mientras que MásMóvil rebajó el miércoles sus tarifas con productos similares por debajo de los 40 euros. De hecho, la oferta de Euskaltel es solo comparable con la de Digi que ofrece internet y móvil por 28 euros.

Con precios igual de competitivos y con un mercado en plena tensión. La pregunta es saber si las grandes operadoras entrarán en esta guerra de precios llevando el valor de los productos a su mínimo o si esperarán algunos meses para mover ficha.

Lo cierto es que Euskaltel comienza a allanar el terreno para su desembarco a nivel nacional que se espera para el próximo año, en principio de la mano de la marca Virgin. Euskaltel ganó 19 millones de euros en el tercer trimestre de este año, lo que significó alcanzar un beneficio un 7,4% superior al del mismo trimestre del año anterior, y un 73% mayor que el registrado en el segundo trimestre de 2019.

Evolución de clientes

En los primeros resultados de José Miguel García como CEO, la operadora vasca logró unos ingresos de 171,1 millones de euros, un 0,1% sobre el trimestre anterior y un -0,4% respecto de igual periodo del año anterior.

En cuando a clientes, Euskaltel volvió a ganar líneas móviles de portabilidad en octubre con una ganancia neta de 3.800, lo que mejora los dos meses anteriores en los que perdió algunas miles de líneas.

Precisamente al cerrar el tercer trimestre, la base de clientes de servicios fijos en el mercado masivo aumentó en cerca de 1.000 nuevos clientes, frente a las pérdidas de 6.000 usuarios durante el mismo período del año pasado, "gracias al buen comportamiento comercial de la compañía en el mes de septiembre", indicó la operadora.