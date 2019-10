Frikitrip: la agencia de viajes que te lleva a Invernalia a luchar contra los caminantes blancos

Ser friki está de moda y si tiene que ver con alguna serie o película, más todavía. Ese fenómeno fan que siempre ha existido pero que hasta hace unos años era más propio del 'rarito de la clase' es lo que ha propiciado la explotación de los escenarios en los que se han rodado algunas de las películas y series más premiados de los últimos tiempos. Y, en consecuencia, el nacimiento de Frikitrip, una agencia de viajes temáticos de cines y series en la que meten tanto al viajero en el papel que puede creer ser Jon Nieve luchando en Invernalia contra los caminantes blancos o Harry Potter conjurando un Patronus contra los dementores en Hogwarts.

Se trata de una idea que nació en Valencia de la mano de Javier Arias y Paola Sapena. EL ESPAÑOL ha conversado con la cofundadora de esta empresa, una de las “primeras locas”, explica con orgullo, que se lanzó a esta aventura tras ganar un evento organizado por la incubadora de start-ups Demium y que dio vida a esta agencia de viajes. Una sociedad cuya idea surgió del “fenómeno fan que había de Harry Potter” y que en tres años se ha extendido a otros de los terrenos favoritos de los cinéfilos y serieadictos.

Empezaron llevando a los españoles a Hogwarts y ahora los trasladan también a Invernalia, el Castillo del Conde Drácula, y, desde hace unos días, al Birmingham de Peaky Blinders, entre otros escenarios entre los que se encuentran la Escocia de Outlander. Todo ello recreando el ambiente y metiendo a turistas de lleno en la experiencia, con capas, espadas, batallas y una cena temática para celebrar la victoria.

Amplio catálogo

Un amplio catálogo para todo tipo de destinos, todo tipo de gustos y personas de distintas edades y, aunque predominan los escenarios europeos, contemplan ampliar su porfolio a otros más lejanos.

"Casi todo es en Europa porque nos ayuda mucho que las temáticas sean cercanas a España, pero también tenemos Japón y en algún momento sacaremos Nueva Zelanda. El Hobbit y El Señor de los Anillos es un fuerte nuestro, pero son viajes que no puedes hacer todos los meses, como el de Harry Potter, que lo tenemos todo el año”. Y es que todos los viajes que organizan son con fecha cerrada y la mayoría de ellos en determinadas fechas del año.

Todo depende de la lejanía del destino, del clima de los países a los que se viaja y de la demanda del viaje porque “al ser en grupo es más complicado”. A Londres, por ejemplo, sí van durante todo el año pero “visitar el Escocia de Outlander en noviembre no tiene mucho sentido porque el viajero no puede disfrutar de la experiencia. Hace frío en julio y agosto… como para ir en noviembre (se ríe). Además llueve mucho”.

“Juego de Tronos, Outlander, etc. son localizaciones al aire libre y en montaña, campo, etc. Entonces, estos solo los hacemos entre semana santa y septiembre”.

Compartir la experiencia

Aunque también existe la opción para viajar a estos sitios por cuenta propia, los más demandados son los viajes en grupo, en los que “conoces a mucha gente que tiene las mismas pasiones que tú y con las que compartes actividades. En el caso de Juego de Tronos llevamos trajes, espadas... para hacer peleas en Invernalia o tiro con arco”, cosas que “el fan vive con mucha intensidad”.

Eso es, precisamente, lo que les diferencian de otras agencias que hacen guiños a los escenarios en los que se han rodado algunas de estas series y películas con mayor audiencia, la experiencia. “Necesitamos cosas nuevas y nosotros dimos algo nuevo”, afirma. “Una forma diferente de viajar”.

Objetivos

Ahora, a dos meses de terminar el año, tienen toda la vista puesta en los nuevos viajes que sacarán durante el 2020, las fechas y, aunque es antes de que se cierre el ejercicio, el Black Friday, el día que más factura la empresa.

El año pasado, vendieron alrededor del 30% de los viajes en ese día, “este año esperamos vender el 60%. Tengo mucha fe en el Black Friday”.

Y no es para menos, sus descuentos ese día son bastante llamativos. “Hacemos un Black Friday real, con descuentos de hasta 400 euros en los viajes. Es una gran oportunidad para comprar”.

Una vez pase ese viernes, miran a la facturación, que esperan que alcance el millón y medio de euros (ahora mismo están alrededor de los 800.000 euros). Y de ahí, al futuro más cercano, en el cual esperan “crecer, con cabeza y bien, poco a poco, pero crecer” y superar los 3.000 clientes que tienen en la actualidad. Y conseguir su objetivo:“Ser la agencia de viajes referente en el sector de los viajes temáticos”.