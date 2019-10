Nae inaugura sede en Brasil y se suma a EOS Deal Advisor para impulsar fusiones y adquisiciones

Noticias relacionadas Luis Miguel Gilpérez ficha por el nuevo consejo asesor de la consultora Nae

Nae ha inaugurado en Sao Paulo su primera sede en Brasil, la cuarta en el continente americano tras la entrada en Colombia, México y Costa Rica. La previsión para este año es que la nueva sede aporte un 5% de la facturación global en los próximos años.

La compañía espera cerrar 2019 con una facturación de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior. La previsión para 2020 es alcanzar los 67 millones de euros, y en 2021, los 98 millones.

Además de la diversificación geográfica y sectorial, Nae también ha abierto una línea de negocio en el área de las fusiones y adquisiciones. La compañía ha entrado en la firma británica EOS Deal Advisor, fundada por dos antiguas socias de KPMG, Maggie Brereton e Ina Kjaer, adquiriendo un 3% de las acciones, que podría ampliarse hasta un 10%.

Entre ambas empresas se ha establecido un modelo de colaboración y asesoramiento mutuo, tanto para el mercado español como internacional. El objetivo de la nueva área de Nae es ofrecer un servicio integral, identificando oportunidades y como asesores en la etapa preacuerdo, además de participar en los procesos de valoración y en la etapa postfusión.

Nueva identidad

Los objetivos de crecimiento global de la compañía también se apoyan en una renovación de la identidad de la marca Nae. A través de nuevo lema, Dare to go beyond, se resume la intención de Nae de provocar el cambio en las organizaciones y “atreverse a ir más allá”.

La nueva identidad se basa en un sistema visual en el que no hay un único logo, sino que todas las personas de la organización disponen de una herramienta para definir visualmente su vínculo con la marca y adaptarla a su personalidad. El resultado es una diversidad visual que representa el propósito provocador, retador y transformador de Nae.

Nae, fundada en 2004 y con una facturación global de más de 40 millones de euros, cuenta con sedes en España, Colombia, México, Brasil y Costa Rica, e impulsa MedUX, una factoría de innovación que convierte ideas centradas en la experiencia de cliente en soluciones transformadoras.