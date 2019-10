El turismo de negocios pide cambios al sector: en juego, 13.000 millones

Viajan entre semana, vuelven asiduamente a un mismo destino, son más fieles a una marca hotelera y utilizan los servicios del establecimiento, esas son las principales características de los viajeros de negocios y la razón por la que cada vez más las hoteleras tratan de atraerlos.

Estos turistas, según ha explicado el Vicepresidente Senior para EMEA de HRS, Rob Hornmann, este jueves en el Corporate Lodging Forum de HRS, son mucho más rentables que los vacacionales y no solo porque gasten un 32% más que un turista que viaja por ocio, sino porque utilizan los diferentes servicios del hotel, como el bar, el restaurante o las salas de juntas. Algo que no hacen los otros, que además de no volver a la misma ciudad, apenas utilizan el hotel: solo acuden a dormir y descansar.

El problema es que los hoteles y las agencias de viaje no están del todo preparados para atraer a este tipo de viajeros. Varios profesionales de distintas compañías pusieron de manifiesto que muchas de estas empresas todavía no tienen una estrategia que ponga en el centro de la cadena a los viajeros ya que estos últimos se dejan mucho tiempo en buscar las mejores opciones para su viaje, cuando no debería ser así.

Manifiestan que la información está desordenada y que no siempre saben “leer lo que el mercado está buscando”, explica la Global Travel Manager de FIIAPP, María Jiménez. Muestra de ello es que muchas de las demandas de los clientes no están incluidas en sus ofertas.

Una de ellas es el traslado de los clientes del aeropuerto al hotel y viceversa. En un cuestionario previo a una mesa redonda, la mayoría de los directivos presentes reflejaron que muchas veces este aliciente no está incluido en el precio y que les gustaría que estuviese, incluso estarían dispuestos a pagar más por ello. Como también una política de cancelación más flexible, que le permita cancelar la reserva en las 18 horas anteriores al check-in.

Varios retos ante sí

Demandas todas ellas que, tal y como está la situación, suponen un reto para las empresas de este sector. Unos objetivos que podrían alcanzarse echando mano de la tecnología y los datos que se tendrían de los clientes.

Esto permitiría, “optimizar el mercado hotelero a lo que quiere la empresa”, explicó el Vicepresidente Senior Sourcing de HRS, Marco D’ilario, es decir, preparar viajes personalizados en el menor tiempo posible y mejorar las prácticas de pago en los hoteles.

Precisamente este es otro de los asuntos que más demandan los viajeros de negocios y profesionales que se dedican a organizarlos. Y es que todos ellos demandan un sistema simple y ajeno al empleado para que este, ante algún cambio imprevisto en el viaje (cancelación de una noche, cena en el hotel o añadir una noche a la estancia), no tenga que pagar ese extra con su propio dinero.

En este sentido, reclaman un sistema de pago virtual que permita a los profesionales realizar el pago sin tener que llevar consigo una tarjeta de la empresa o tener que aportar ellos el dinero, aunque luego se lo devuelva la empresa.

Los que más viajan por cuestiones de trabajo ya han puesto sus peticiones sobre la mesa, ahora, con la ayuda de la tecnología y los datos, es el momento de que las hoteleras y agencias de viaje recojan el guante en su operativa. Y es que, de no hacerlo, se perderían un mercado que genera 13.000 millones de euros anuales en España, según la app de turismo de negocios Enlloi.