Pérez Dolset acusa a Planeta de utilizar a Villarejo para espiarle y conspirar contra él en Zed

Vuelta de tuerca en las investigaciones por la quiebra del grupo Zed que capitaneaba Javier Pérez Dolset. El expresidente de la compañía ha acudido a declarar ante el juez García Castellón en la Audiencia Nacional, y allí ha arremetido contra el grupo Planeta. Les acusa de haber empleado los servicios del grupo Cenyt para espiarle y conspirar contra él para expulsarlo de la compañía.

En concreto, Pérez Dolset habría asegurado ante el magistrado estar en posesión de dos audios grabados por el excomisario Villarejo en los que se puede escuchar al secretario del consejo de Planeta, Luis Elías. En ambos confesaría haber maniobrado para boicotear la gestión de la familia Pérez Dolset al frente de Zed, compañía de la que el grupo editorial era accionista con el 16,4% de los títulos.

Según fuentes judiciales, el expresidente de Zed habría denunciado ante el juez que en el primer audio que está en su poder, Elías reconocería ser consciente de haber entregado información falsa a la fiscalía. En concreto, toda la documentación referida a las 11 cuentas de Pérez Dolset en Panamá en las que, presuntamente, tendría más de 100 millones de euros.

Maniobró contra Pérez Dolset

Esa información fue remitida a la fiscalía en el año 2017, supuestamente, por un anónimo que se las hizo llegar al grupo Planeta que la puso en manos de la Justicia. Sin embargo, y según la declaración ante el juez, en los audios que obran en poder de Pérez Dolset, el entorno de Planeta habría sido quien encargó esos informes que -más tarde- se entregaron a la justicia sin haber efectuado una sola comprobación.

Luis Elías también reconocería en esos audios que Pérez Dolset asegura tener en su poder haber participado en el robo de datos a Zed para boicotear la gestión de la compañía. De hecho, el propio Javier Pérez había denunciado en julio de 2016 haber sufrido un hackeo informático y el robo de información personal.

No sólo eso, es que en la cinta se aseguraría que el presidente de Planeta, José Creuheras, fue quien ordenó todas esas maniobras para conseguir expulsar a los Pérez Dolset de Zed, aunque fuera provocando la quiebra del grupo. No hay que olvidar que, además, la propia Planeta intentó resctar Zed de la mano del magnate ruso ‘Fridman’, en una oferta por 20 millones de euros que -finalmente- no prosperó.

Al parecer, el magistrado habría pedido a Pérez Dolset que entregue de forma inmediata esos audios para comprobar su veracidad, así como el origen de los mismos.

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el entorno de los Pérez Dolset, pero éstos han descartado hacer ningún tipo de comentario al respecto. Recuerdan que se trata de una investigación que está todavía bajo secreto de sumario y, por tanto, prefieren no decir nada. Eso sí, aseguran que colaboran con la Justicia en todo aquello que les solicitan.

El informe de la Udef

La denuncia de Pérez Dolset ante la Audiencia Nacional se ha producido tras haber acudido a declarar en el marco de la Operación Hanta, en la que se investiga la quiebra de Zed. En ella, el expresidente del grupo -creador, entre otros, del famoso videojuego Commandos- habría negado haberse embolsado 6,5 millones de euros entre 2012 y 2016 con distintas empresas del grupo, tal y como sostiene un informe de la UDEF hecho público por Europa Press.

Unas afirmaciones que habrían sido desmontadas por la defensa de Pérez Dolset. Además, insisten en que la persona que filtró esos detalles -un exempleado de Zed- está acusado en otra causa paralela por delitos de falsificación de cuentas, delitos informaticos, entre otros.

No es la primera vez que los Pérez Dolset cargan contra Planeta. Ya lo hicieron hace unas semanas cuando, como ha contado EL ESPAÑOL, solicitaron la recusación del administrador concursal de Zed por conflicto de intereses ya que la mujer del exconsejero delegado del grupo editorial, José Manuel Lara, trabajaba para el despacho que gestionaba el concurso de acreedores.