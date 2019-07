Calviño no descarta volver a impulsar la "tasa Google" desde España si en Europa no hay acuerdo

Pese a apostar por un impuesto europeo según el documento España avanza, el Gobierno no descarta impulsar la tasa Google desde España si no se llega a un acuerdo a nivel europeo o a nivel mundial. Así lo ha confirmado Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones en la inauguración del DigitalES Summit.

Tras analizar los puntos fuertes de España en materia tecnológica, la ministra ha explicado que "si no se llega al acuerdo, tendremos que actuar". No se trata de una medida nueva, si no de recuperar una de las apuestas de Sánchez de la anterior legislatura.

Calviño ha insistido en que la transformación digital y la actividad de las empresas tecnológicas es un proceso "global" por lo que apoya una tasa supranacional. Sin embargo, si no se consigue un acuerdo, el Gobierno impulsará de nuevo un impuesto a nivel nacional.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre las declaraciones de la minsitra de Economía, Nadia Calviño. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para IOs y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.