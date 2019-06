Sánchez Llibre: Caixabank y Sabadell no podrán volver a Cataluña pese a la propuesta de Foment

Hace ocho meses, Foment del Treball Nacional abrió una nueva etapa en la que su presidente, Josep Sánchez Llibre, se marcó como objetivo la vuelta de las empresas que tuvieron que huir de Cataluña por la inseguridad jurídica que generó el procés y el referéndum ilegal del 1-O. El expolítico y empresario mantiene viva esa idea, pero reconoce que la banca no podrá volver en mucho tiempo. Cataluña parece abocada a quedarse sin sector financiero.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Sánchez Llibre ha explicado que la Generalitat ha recibido su propuesta de hacer una declaración de seguridad jurídica para que puedan volver las empresas "positivamente". Sin embargo, su petición "no ha cristalizado" y da por hecho que no lo hará pronto. Se daría por satisfecho si se logra "a finales de 2019 o comienzos de 2020".

En el otro lado, el de las empresas, "hay accionistas que verían con buenos ojos la vuelta a Cataluña" si se dan las condiciones de seguridad legal necesarias. No obstante, la gran banca no se encuentra entre ellas, ha reconocido Sánchez Llibre.

Caixabank y Sabadell, las dos grandes entidades financieras catalanas que tuvieron que marcharse, no podrían desarrollar su negocio con normalidad en la Cataluña actual, según reconoce Foment. Es en este contexto en el que la pasada semana, el presidente de Caixabank, Jordi Gual, prefirió no referirse a está posibilidad afirmando que prefiere no pronunciarse sobre escenarios "hipotéticos".

Dentro del sector financiero, también la aseguradora Catalana Occidente tuvo que trasladar su sede fuera de Cataluña tras el 1-O.

La dependencia de las empresas financieras de la financiación mayorista de los mercados, las políticas del BCE o los depósitos (que sufrieron una fuga por pánico a una declaración unilateral de independendencia) hace que Foment entienda que es necesario discriminar entre "empresas financieras y no financieras" cuando se habla de una vuelta a casa.

Contactos contra el boicot

Pese al optimismo que expresa en público Sánchez Llibre con el regreso de las empresas a Cataluña, lo cierto es que la situación sigue siendo compleja para los empresarios. Tanto es así, que Foment del Treball ha reconocido hoy que ha iniciado una ofensiva contra la lista de empresas promovida por la ANC en la que se pide boicot contra todo empresario que no comulgue con su causa. Para ello, el ex político de CiU ha avanzado que se reunirá con asociaciones de consumidores y sindicatos para diseñar una acción en contra de esa idea respaldada por la Cámara de Barcelona del independentista Joan Canadell.

"Estamos radicalmente en contra de cualquier boicot" ha insistido Sánchez Llibre, que ha recordado que los dos perjudicados por este tipo de acción son los empresarios, los trabajadores de esas empresas catalanas y los consumidores que pueden gastar más por un criterio político.