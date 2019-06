Poner placas solares en casa, de 6.000 euros en adelante: ¿compensa el autoconsumo?

Han pasado dos meses desde que el Gobierno sacara adelante, casi en tiempo de descuento, el Real Decreto que regula las condiciones para el autoconsumo de electricidad. Desde entonces, han sido muchos quienes se han acercado a diferentes compañías a preguntar qué supone el decreto y si tiene sentido y es rentable instalar placas en casa. La pregunta que resuena: "¿Estamos ante otro boom?".

Las novedades del texto aprobado por el Ejecutivo son, en base, que reduce los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida; y, además, habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales.

Según explicó entonces la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el objetivo es facilitar el autoconsumo, insistiendo en que permite una mayor electrificación en el camino hacia la economía descarbonizada.

Con todo, lo cierto es que no es oro todo lo que reluce. A pesar de que las peticiones de información se han multiplicado, las empresas aconsejan a los clientes estudiar con detenimiento la inversión necesaria y valorar los beneficios de instalar placas en casa. No en vano, las inversiones más pequeñas no se recuperan, de media, hasta los siete años.

No obstante, fuentes del sector consideran que este es el momento adecuado. En este sentido, apuntan a que, entre otras cosas, existe un marco normativo hasta ahora inexistente que está permitiendo agilizar los procesos (reduciendo trámites administrativos), reducir costes y obtener la compensación económica por los excedentes.

Estas mismas fuentes apuntan a que el único aspecto que convendría atar cuanto antes es el de las licencias de obras municipales, que por el momento está siendo muy disperso y que, en algunos casos, debería agilizarse.

Las empresas, preparadas

Las compañías, por su parte, están listas. "Las comercializadoras están todas preparadas para poder atender toda la demanda de puntos de autoconsumo que les llegue. Muchas de ellas ofrecen ya calculadoras para dimensionar los autoconsumos y ofrecer un mejor servicio al cliente", cuenta a este periódico Belén de la Fuente, presidenta de la Asociación de Representantes del Mercado Ibérico de Electricidad (Armie).

Pero, ¿cuánto cuesta poner placas en casa? Según las tarifas de las diferentes compañías recabadas por este periódico, la media de inversión para una vivienda unifamiliar con un consumo básico es de entre 5.000- 6.000 euros.

Iberdrola, por ejemplo, ofrece como una de las más comunes la instalación 3 kW (10 paneles solares) que ocupan una superficie de 20 metros cuadrados en el tejado de la vivienda, por cerca de 6.000 euros, para producir 4.950 kWh. En este caso, explican desde la compañía, los ahorros generados con esta instalación pueden alcanzar hasta un 70% de la factura anual, si la vivienda dispone de baterías y hasta un 40% si no dispone de ellas. Esto hace que la amortización de la inversión pueda realizarse en unos ocho años.

Empresas pequeñas especializadas en la instalación de placas, como SotySolar, también están tratando de captar clientes interesados en el tema. Según cuenta a este periódico uno de los confundadores de la compañía, Daniel Fernández, una instalación típica ronda los 5.000 euros, para una factura media de 100 euros, y se amortiza en cinco o siete años. Según SotySolar, una instalación de autoconsumo viene a ahorrar de media un 50% en la factura de la luz.

El tamaño de instalación, insisten, depende del consumo de cliente y del espacio disponible para instalar placas solares, por lo que todas y cada una de las compañías realizan estudios personalizados que determinan cuál tendría que ser la inversión, el plazo de amortización, etc.

"Vamos a trabajar en ampliar el volumen de este mercado. En España hay 1,7 millones de casas unifamiliares susceptibles de instalar placas. Después, está el paso de autoconsumo compartido, por lo que hablamos ya de 20 millones de hogares", contaba a este periódico la cofundadora de Holaluz Carlota Pi.

¿Corremos el riesgo de estar ante una burbuja? "Ahora mismo están interesados en el tema desde empresas de paneles, hasta bancos, pasando por constructoras", cuentan fuentes del sector, que apuntan: "Es una inversión, y como tal el consumidor tiene que informarse y, a partir de ahí, decidir".

En un momento en el que España quiere caminar hacia la descarbonización de su economía, el tema del autoconsumo está resultado de interés para muchos consumidores. Las empresas, por su parte, no quieren perder el tren.