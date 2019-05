"La liberalización de las rebajas se hizo para salir del bache, pero el bache ya es constante"

El sector textil no es optimista. La facturación cayó un 2% en 2018 y se redujo el número de establecimientos hasta las 61.313 tiendas de ropa. Así lo indica el informe El Comercio Textil en Cifras, presentado por la patronal del sector este miércoles.

Uno de los motivos, según el presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, es que la moda ya no es una prioridad para los españoles. "Las experiencias y salir a cenar han adelantado a las compras", ha indicado Zamácola.

En esta línea, el presidente de Acotex apunta que "todas las marcas están pensando en cómo tiene que ser la tienda del futuro para que el cliente gaste el dinero de una forma sostenible, pero desde la liberalización de las rebajas, los márgenes se están reduciendo".

Eduardo Zamácola ha afirmado que "la liberalización", que se produjo en 2012, tuvo como objetivo "salir del bache", pero "se ha convertido en un bache constante". Para el presidente de la patronal, "no tiene sentido que las rebajas de invierno empiecen el 7 de enero, cuando todavía no ha llegado el frío; o las de verano el 1 de julio, cuando los españoles todavía no se han ido de vacaciones".

A la reducción de márgenes por las promociones constantes, se suma el comercio electrónico, "que cada vez desvía más venta" y que como consecuencia "no parece que vaya a haber un incremento en la apertura de locales comerciales".

Madrid Central

Durante la presentación del informe también se ha recordado que la puesta en marcha de Madrid Central ha reducido las ventas "entre un 18 y un 20%". El presidente de Acotex ha explicado que "el problema ha sido de información" y ha criticado que no haya llegado el mensaje a los ciudadanos de "que pueden entrar a Madrid Central y dejar el coche en un parking".

Zamácola cree que "a partir de ahora habrá más información al respecto" y menos "mensajes negativos".

Top manta y facturación

Otro de los retos del sector en el centro de las capitales es el top manta. Desde Acotex indican que "si están haciendo algo ilegal, hay que echarles", aunque son conscientes que el problema no está en las calles si no en las mafias o en los pisos donde se almacenan las falsificaciones.

Teniendo en cuenta los formatos comerciales, la facturación del comercio textil se reparte de forma similar a los últimos años, con una ligera bajada de cuota de mercado de las tiendas multimarca: cadenas especializadas, con un 33, 9 % ; híper y supermercados, con un 25,1%; tiendas multimarca, con el 17,4% ( frente al 19% del año anterior); factory/outlet, con un 15,1% y grandes almacenes, con el 8,5%. Respecto al Canal Online en comercio textil, la patronal afirma que continúa experimentando un fuerte crecimiento, y en 2018 representó en torno al 8% de la facturación total.